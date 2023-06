Kaj manjka mladim? Na prvi pogled nič

V nadaljevanju preberite:

So mladi zaletavi, brez izkušenj in neodgovorni, starejši pa za časom, slabotni in počasni? Nič od tega ne drži za vse mlade ali starejše. So pa to primeri starizma, ki ga je leta 1969 definiral Robert Butler kot diskriminacijo na podlagi starosti. »Ali ni ena od diskriminacij mladih, da jim je volilna pravica do osemnajstega leta nedostopna? Ni razloga, da ne bi bila ta meja postavljena pri šestnajstih letih,« je dejala sociologinja Mateja Sedmak, vodja Inštituta za družboslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper.