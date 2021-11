Kaj vse moramo preveriti, da bo avtomobil pripravljen na zimo?

Večina nas ve, da moramo do 15. novembra zamenjati letne pnevmatike z zimskimi. Kaj moramo še storiti v tem času?

Za brezskrbno vožnjo pozimi ni dovolj le menjava pnevmatik. Za varnost na cesti je bistveno videti in biti viden, zato je treba poskrbeti za brezhibno delovanje vseh svetlobnih teles na avtomobilu. Pred vožnjo je treba temeljito očistiti vse steklene površine tako z zunanje kot z notranje strani, pri čemer ne pozabite na vzvratna ogledala. Preveriti je treba stanje metlic brisalcev. Letno tekočino za stekla je treba zamenjati z zimsko, še preden se temperature spustijo pod ničlo. Strokovnjaki naj pregledajo hladilno tekočino ter stanje akumulatorja in ogrevalnega sistema.

Čeprav danes »na pogled« precej težje odkrijemo napake, ne škodi, če občasno vseeno pregledamo stanje našega avta: globina profila pnevmatik, delovanje dnevnih luči ali utripalk, tudi zavornih luči, tako da se vzvratno zapeljemo do svetlega zidu, pritisnemo na zavorni pedal in opazujemo odsev rdečih luči na zidu za avtom. Tudi zasenčene in dolge luči lahko preverimo na svetlem zidu, le avto moramo obrniti tako, da bo v zid gledal s prednjim delom. Če bo razdalja do zidu dovolj velika (nekaj metrov), lahko v odsevu preverimo ne le, ali luči delujejo, temveč tudi, ali zasenčene in dolge luči svetijo pravilno oziroma enakomerno. Podrobnejše nastavitve višine snopov žarometov pa je treba prepustiti mojstrom v mehaničnih delavnicah.

Kaj moramo še storiti ob zamenjavi oziroma kaj moramo vedeti, če imamo celoletne gume?

Testi AMZS kažejo, da so celoletne pnevmatike še vedno kompromis in da ne zmorejo toliko kot specializirane pnevmatike. Vsem tistim, ki prevozite veliko kilometrov, svetujemo, da imajo vaši avtomobili pozimi zimske pnevmatike.

Karikatura Marko Kočevar

Vse to pa nam ne bo veliko pomagalo, če bomo mraz pričakali s praznim akumulatorjem. Kako ga pred zimo preverimo?

Če ob jutranjem zaganjanju avta zaganjač le s težavo obrne motor, je to pomenljiv znak, da akumulatorju pešajo moči. Če se to dogaja v toplih jutrih, v hladnih motorja zagotovo ne bo več mogoče zagnati. Voznikom svetujemo, naj pred zimo ali daljšimi potmi avto pripeljejo na preventivni servisni pregled na servis AMZS (za člane AMZS je ta brezplačen), pri čemer je ena od kontrolnih točk tudi test akumulatorja.

Vozniki pa lahko stanje akumulatorja preverite tako, da avto parkirate pred svetel zid. Če žarometa ob prižganem kontaktu svetita z vidno šibkejšo svetlobo kot pri prižganem motorju, je to znak za opešan akumulator. Enako velja za osvetlitev potniške kabine. Znak za slab akumulator so tudi pogoste okvare ali nedelovanje elektronskih naprav v avtu, kakršne so na primer avtoradio, zaslon multimedijske naprave pa spremenjen zvok avtomobilske hupe. Dober pokazatelj stanja akumulatorja je tudi njegova starost – po treh letih uporabe je lahko zmogljivost že zmanjšana – in seveda prižgana opozorilna lučka s simbolom akumulatorja na armaturni plošči.

»Ne škodi, če vsake toliko časa pregledamo stanje našega avta,« pravi Janez Kajzer. Foto AMZS

Kaj je poleg zakonsko obvezne opreme pametno imeti v avtomobilu pozimi?

Zimska oprema je zakonsko določena in predpisana od 15. novembra do 15. marca, ne glede na to pa moramo vozniki upoštevati razmere na cestah in temu ustrezno prilagoditi opremo našega vozila. Brez zimske opreme se na zasneženo ali poledenelo cesto nikakor ne odpravimo, ker s tem ogrožamo svojo varnost pa tudi varnost vseh drugih udeležencev v prometu.

V AMZS svetujemo, da imamo v zimskem času v avtu tudi dodatno opremo: ob napovedi obilnejšega sneženja lopato, majhno vrečo peska, ki koristi pri speljevanju na poledeneli podlagi, baterijsko svetilko, odejo, strgala za stekla in sprej za odmrzovanje ključavnic, ki pa ga ne shranjujte v avtomobilu, saj vam tam ne bo koristil. Tudi kakšen dodaten liter tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla v prtljažniku ne bo odveč.

Če ste ustrezno opremili vaš avtomobil, v zimskih razmerah upoštevajte še naslednje. Pred odhodom preverite prevoznost cest na območju, kamor ste namenjeni, na pot se odpravite prej, saj bo vožnja trajala dlje. Tudi voznik in potniki naj bodo zimsko opremljeni: zimska obutev, topla oblačila, tople rokavice, zimska kapa. V hudih zimskih razmerah lahko pričakujete tudi večurne zastoje. Bodite potrpežljivi, pomagajte drugim voznikom, predvsem pa imejte v rezervoarju dovolj goriva.