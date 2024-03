Neurejeno področje oskrbovanih stanovanj

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem mesecu je stanovalcem enega od stanovanjskih blokov v Ljubljani, v katerem so oskrbovana stanovanja, prekipelo. Stanarine oziroma stroški, ki se spreminjajo iz meseca v mesec, se hitro povečujejo, stanovalci – seveda so vsi starejši – pa ugotavljajo, da so prepuščeni na milost in nemilost upravljavcem. »Smo v podrejenem položaju. Kdo nas brani?« se sprašujejo nekateri uporabniki oskrbovanih stanovanj, za katera se je stanarina v dobrem letu občutno dvignila, hitro pa rastejo tudi drugi stroški.