Osamljenost je najhitrejša pot h koncu življenja

V ZDA, kjer živi, se dr. Vojko Kavčič že desetletja posveča raziskovanju vpliva staranja na kognitivne sposobnosti ter vzrokov in posledic nastanka alzheimerjeve bolezni in drugih demenc. Z ameriškimi kolegi v Detroitu na nov način raziskuje spremembe v možganskih valovih starostnikov, ki bi lahko napovedovale nastanek alzheimerjeve bolezni. Ni govora, da bi se upokojil, pravi, saj prav zdaj kandidira za še en znanstveni projekt. Pri 72 letih se počuti na vrhuncu kariere in ustvarjalnih moči. Decembra je obiskal Slovenijo in med drugim predaval na Univerzitet­nem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani o kognitivni rezervi v teoriji in praksi.