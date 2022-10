Pri starejših je težko prepoznati duševne težave

V nadaljevanju preberite:

»Težave v duševnem zdravju starejših so pogosto spregledane, prepoznavanje pa je izredno zahtevno, saj se navadno prepletajo z drugimi zdravstvenimi težavami. Starejši svojim bližnjim ali osebnemu zdravniku pogosto poročajo le o telesnih bolečinah in znakih bolezni, ki pa nemalokrat odražajo pravzaprav težave v duševnem zdravju,« je ob današnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja povedala psihologinja dr. Lilijana Šprah z Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU, ki je tudi vodja programa Omra, v okviru katerega poteka današnja konferenca Stiske današnjega časa: od strahu k pogumu.

Po podatkih NIJZ o petih najpogostejših diagnozah s področja duševnih in vedenjskih motenj, ki so jih v obdobju med letoma 2008 in 2017 v ambulantah opazili pri starejših od 64 let, je bila na prvem mestu neopredeljena demenca, sledile so ji depresivna epizoda in anksiozne motnje, reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje ter neorganske motnje spanja.