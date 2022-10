Prispevek starejših v naši družbi ni cenjen

V nadaljevanju preberite:

S prvim uradnim soočenjem predsedniških kandidatk in kandidatov se je v Cankarjevem domu v Ljubljani končal 21. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO). Predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden, ki je vodila pogovor, jih je izzivala z vprašanji, kaj bodo izboljšali na pod­ročju skrbi za starejše, če bodo izvoljeni.

Med drugim so se pogovarjali o tem, kaj bodo storili, da bi bilo v družbi manj starizma in diskriminacije starejših, in ali menijo, da v Sloveniji potrebujemo varuha starejših, za kar se že dolgo zavzema Srebrna nit. Odgovarjali so še na mnoga druga vprašanja o težavah v dolgoživi družbi.