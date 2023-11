Redka so območja v Sloveniji, na katerih bo prebivalstvo naraščalo

V nadaljevanju preberite:

Na Geografskem inštitutu Antona Melika so ponovno pripravili alarmantno študijo o tem, kaj se bo s Slovenijo zgodilo do leta 2038: število prebivalcev se bo povečalo le v osrednjeslovenski in obalno-kraški statistični regiji, kar tretjina površine Slovenije in slovenskih občin oziroma dobra četrtina slovenskih naselij pa bo med demografsko najbolj ogroženimi območji. Med problemska območja ne bodo spadali le odročni in obmejni kraji, ki se s to problematiko srečujejo že zdaj, ampak tudi sedem mestnih občin.