S spodbujanjem branja zmanjšujejo izoliranost

Potujoče knjižnice niso samo vozila, ki dostavljajo gradivo, temveč prave knjižnice z vsemi funkcijami, tudi z dostopom do interneta in računalnikov. Še posebej v manjših skupnostih lahko postanejo središča druženja, kjer se ljudje srečujejo in udeležujejo različnih dejavnosti, kar prispeva k socialni povezanosti in krepi lokalne skupnosti. Izjemno pomembna je tudi njihova vloga pri podpori skupinam uporabnikov, kot so starejši, invalidi in otroci, pravi bibliotekar Matjaž Stibilj, predsednik Sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Slovenske potujoče knjižnice delujejo kot organizacijske enote oziroma oddelki splošnih knjižnic. V Sloveniji trenutno deluje 14 potujočih knjižnic s 13 vozili. V Sloveniji je 830 lokacij oziroma postajališč, ki jih knjižnice vsak mesec obiščejo 1100-krat, 15 postajališč pa imajo tudi v zamejstvu. Med 13 vozili sta dve kombi vozili, pet vozil na šasiji tovornjaka in šest na avtobusni šasiji, od teh so štiri vozila opremljena s sanitarijami. Dostop za ljudi s težavami v gibanju omogoča 11 vozil. Ustavljajo se v vaseh, pred vrtci, šolami, domovi za starejše, tovarnami, varstveno delovnimi centri, različnimi drugimi institucijami in celo zapori.

Stanje po Evropi na tem področju je zelo različno, slovensko potujoče knjižničarstvo pa je glede na staž in številnost potujočih knjižnic precej razvito. Za prvega potujočega knjižničarja v Sloveniji je prepoznan Lovro Stepišnik (1834-1913), letos je 190. obletnica njegovega rojstva, ki je v drugi polovici 19. stoletja ustanovil prvo potujočo knjižnico. Da bi knjige čim bolj približal bralcem na podeželju, jih je Lovro Stepišnik s košem prenašal po pohorskih vaseh. Leta 1973 je koprska knjižnica dobila prvo pravo vozilo potujoče knjižnice, tako smo lani praznovali 50. obletnico od prvega bibliobusa v Sloveniji.

To delo v Sloveniji opravlja 36 ljudi, ki so na terenu približno od šest do sedem ur na dan. Leta 2022 so aktivno sodelovali tudi pri prizadevanju za vzpostavitev pravne podlage, ki bi omogočila izplačilo dodatka za težke delovne razmere potujočim knjižničarjem. Načrtujejo tudi snemanje kratkega dokumentarnega filma o potujočih knjižnicah in knjižničarjih.