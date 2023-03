Sami v prevelikih stanovanjih

V nadaljevanju preberite:

Skorajda polovica stanovanj v Sloveniji je v lasti starejših od 65 let. Večinoma so to hiše, velike okoli 100 kvadratnih metrov, starejšega letnika, energetsko potratne, potrebne obnove in neprilagojene za življenje starejšega človeka. Imajo status najbolj kompleksne dobrine in lahko starejšim obenem povzročajo veliko skrb.