Se bomo leta 2024 lahko smejali več?

Smeh ni samo odličen odziv na šale, temveč tudi močno orodje za izboljšanje našega duševnega počutja. Sodeč po zadnjih raziskavah in trendih, ki se obetajo v letu 2024, kaže, da bi se lahko smejali več kot kdaj prej. Kaj to pomeni za naše dobro počutje in zakaj bi morali nameniti več pozornosti smehu v našem vsakdanjem življenju?

Kaj vam manjka, da bi se v letu 2024 smejali več?

Učinki smeha na dobro počutje

Številne znanstvene študije so potrdile, da ima smeh številne pozitivne učinke na naše telesno in duševno zdravje. Ko se smejimo, se sproščajo endorfini, znani kot hormoni sreče, ki nam pomagajo občutiti zadovoljstvo in blaženost. Poleg tega smeh znižuje raven stresa, zmanjšuje občutek bolečine in krepi imunski sistem. Zdi se, da je smeh naravni eliksir za dvig razpoloženja in ohranjanje dobrega zdravja.

Kolikokrat na dan se moramo smejati

Kljub vsakodnevnim izzivom in hitremu tempu življenja bi morali poskušati v svoj vsakdanjik vključiti več smeha. Strokovnjaki priporočajo, da bi se smejali vsaj 15–20 minut na dan. To ni le prijeten odmik od vsakodnevnega stresa, ampak tudi naložba v naše dolgoročno zdravje in dobro počutje. Prav smeh lahko postane naš novi in učinkoviti obred v letu 2024, ki nas bo osvobodil napetosti in napolnil z energijo, s katero se bomo lažje spopadali s preostalimi izzivi dneva.

Na kliniki Ortoimplant Dental Spa pod vodstvom Zdenka Trampuša, dr. med. dent., omogočajo pacientom, da v čim krajšem roku pridejo do najboljših rezultatov ter povrnitve nasmeha. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Si ne upate nasmejati iz srca? Imamo pravo rešitev za leto 2024

Čeprav je želja velika, pozitivna naravnanost neskončna in vam smisla za humor ne primanjkuje, se še vedno sramežljivo skrivate in si ne upate nasmejati iz srca. So za to krivi vaši zobje? Brez skrbi, niste edini, saj se vsak dan s tovrstnimi težavami spopadajo številni posamezniki po vsej Sloveniji.

Na srečo se lahko obrnete na prave strokovnjake in si že danes zadate prvo novoletno zaobljubo, ki jo boste zlahka uresničili: »V letu 2024 bom poskrbel/-a, da se bom več smejal/-a, in pri tem mi bomo pomagali strokovnjaki v priznani zagrebški kliniki Ortoimplant Dental SPA.«

Spoznajte vse revolucionarne metode dr. Trampuša in preverite, zakaj je klinika Ortoimplant Dental Spa postala priljubljena oaza kakovostnih storitev, ki so jo prepoznali številni pacienti iz širše regije. Edinstvene storitve, ki temeljijo na najnaprednejših in kakovostnih materialih, so zagotovilo za brezhibnost. Prijavite se na brezplačni prvi pregled in se prepričajte tudi sami.

Pravi strokovnjaki na področju zobnih vsadkov

V kliniki Ortoimplant Dental SPA vam bodo hitro in strokovno uresničili vašo novoletno zaobljubo. Na Hrvaškem in tudi širše v bližnji regiji so znani po kakovostnih in inovativnih rešitvah za odpravo težav z zobmi, prav posebno pozornost so namenili iskanju najnovejših rešitev pri zobnih vsadkih. Vse to pa so zapakirali v nadstandardno ponudbo – na njihovi kliniki se boste počutili kot v kakšnem spaju.

Ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša je ustvarila ordinacijo, ki zagotavlja najnaprednejše rešitve za vaš nasmeh, pri tem uporabljajo najbolj kakovostne materiale in edinstvene protokole, ki pacientom zagotavljajo vrhunski rezultat in odlično počutje – brez strahu in brez bolečin.

Klinika Ortoimplant Dental Spa uporablja vrhunske implantološke metode, zdravljenje na njihovi kliniki pa se začne z brezplačnim prvim pregledom. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Revolucionarni vsadki, ki bodo zaznamovali vaše leto 2024

»Izguba zob lahko privede do številnih nevšečnosti, vključno s težavami pri žvečenju hrane, slabšo govorico in zmanjšano samozavestjo. Poleg tega lahko vodi do tanjšanja in umika čeljustne kosti, kar ima dolgoročne posledice,« opozarja dr. Trampuš in ob tem poudari, da prav z najnovejšimi tehnologijami, ki jih je uvedel v svoji kliniki, olajšajo posege in omogočajo hitro pot do lepega in zdravega nasmeha.

Prav revolucionarni zobni vsadki so prava pot do brezskrbnega nasmeha. V nadaljevanju bomo porušili dva glavna strahova, ki marsikoga odvračata od tega, da bi se odločil za zobne vsadke: na podlagi naše ankete, ki smo jo pred časom objavili v članku Zakaj vas pri izbiri zobozdravnika ne sme zavesti cena, smo vas spraševali, kaj vas najbolj skrbi pri zobnih vsadkih. Večina vas je odgovorila, da je to cena, na drugem mestu pa ste bili tisti, ki vas najbolj skrbi, da vam ne bodo ustrezali.

Ko govorimo o vrhunski rešitvi za vaš nasmeh, cena ne sme postati vaše najpomembnejše merilo. Pomembnejši sta kakovost storitve in strokovnost osebja, saj lahko nepravilna odločitev vodi v dolgotrajne težave in nezadovoljstvo. Z obiskom pri dr. Trampušu boste dobili prav to, brezskrbnost, ki jo zagotavljajo leta izkušenj in znanja. Pri zobozdravstveni oskrbi moramo razmišljati predvsem o kakovosti storitve, ta pa je povezana tako s strokovnostjo celotne zobozdravstvene ekipe kot tudi z vrsto materialov in tehnik, ki jih uporabljajo pri svojem delu.

Sodobna implantologija lahko reši vse težave z zobmi

Ena od bolj znanih metod, ki jo je v svoji kliniki pred leti uvedel dr. Zdenko Trampuš, je All-on-4. Gre za sistem hitrega reševanja brezzobosti s štirimi vsadki. V zgornjo ali spodnjo čeljust se vgradijo štirje vsadki, ki so nosilci digitalno oblikovanega zobnega niza. Vgradnja temelji na programskem načrtovanju, izvede pa se v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Če so težave malo bolj kompleksne, na primer da zaradi pomanjkanja zob v zgornji čeljusti pride do večjega ali manjšega umika čeljustne kosti, pa imajo v kliniki Ortoimplant Dental SPA še eno inovativno rešitev: vsadke Zygoma, ki se ne vgradijo v zgornjo čeljust, temveč v lične kosti, dolgi pa so 60 mm.

Poleg vsadkov Zygoma so vam v kliniki na voljo tudi pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Dr. Zdenko Trampuš je strokovnjak na področju implantologije in je našel popolno formulo, s katero izguba zob ne bo več razlog za nesrečo. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Več kot zobozdravstvena klinika

Da bi v kliniki Ortoimplant Dental Spa naredili vse, da bi vam z najsodobnejšimi implantološkimi metodami olajšali čimprejšnjo povrnitev nasmeha in tudi zmanjšali stres, ki ga povzroči obisk stomatološke ordinacije, so razvili koncept Dental Spa.

Ustvarili so pravo oazo dobrega počutja – od ambienta in sproščujoče glasbe pri prihodu pa vse do aromaterapije in sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije, s katero se poleg bioobmočij in terapij s kisikom dosegajo izjemni rezultati na področju skrajšanja časa okrevanja in zadovoljstva strank. V kliniki Ortoimplant Dental Spa je na voljo tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa bodo deležni tudi dodatnega boosta za čim hitrejše okrevanje z intravenoznim dodatnim vnosom vitaminov, mineralov in aminokislin.

