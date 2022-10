Težavno staranje na Hrvaškem, ki jo zapušča vse več mladih

V nadaljevanju preberite:

Nedavna objava popisa prebivalstva na Hrvaškem je razkrila tisto, na kar tukajšnji demografi opozarjajo že dolgo. Hrvaško zapušča vse več ljudi, zlasti mladih, tisti, ki ostajajo, pa so čedalje starejši. Podatki kažejo, da se je število prebivalcev zgolj v zad­njih desetih letih zmanjšalo za skoraj deset odstotkov, od skup­no nekaj več kot 3,8 milijona jih je dobrih 14 odstotkov starih do 14 let, starejših od 65 let pa je že skoraj 23 odstotkov. Težave, s katerimi se spopadajo starejši v naši južni sosedi, se kar kopičijo, nanje je že nekajkrat opozorila tudi hrvaška varuhinja človekovih pravic.

Pa niso le v uradu varuhinje človekovih pravic zaskrbljeni nad stiskami, ki jih doživljajo starejši v vsakdanjem življenju in pri skrbi za preživetje. Številni uradi, gerontološki centri in združenja prav tako opozarjajo na obilico težav in pomanjkanje konkret­nih korakov, s katerimi bi »vsaj za silo« olajšali staranje starejšim prebivalcem.