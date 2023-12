Večji problem kot evidentiranje so prenizke plače

V nadaljevanju preberite:

Z evidentiranjem delovnega časa po noveli zakona o evidencah delovnega časa, ki je začela veljati 20. novembra, v domovih za starejše ne pričakujejo večjih težav, saj so že do zdaj vodili evidence delovnega časa. Podobno je tudi pri večini izvajalcev pomoči na domu. Izvajalci osebne asistence opozarjajo na težave zaradi dvojnega evidentiranja delovnega časa, in sicer v aplikaciji ministrstva za delo in pri izvajalcu osebne asistence.

Veliko DSO že uporablja elektronsko beleženje, kar olajša pripravo evidenc. Oskrbovalci na domu prihod k uporabniku in odhod zabeležijo preko NFC nalepke. Omejitev delovnih ur osebnih asistentov z izvedbenim načrtom.