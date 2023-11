Od danes v uporabi beleženje dodatnih podatkov o delovnem času

Z današnjim dnem je kljub razburjenju delodajalcev in opozicije v uporabi novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki narekuje beleženje dodatnih podatkov o delovnem času in uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Inšpektorat bo njeno izvajanje sprva spremljal kot svetovalec, usmerjena akcija bo sledila v letu 2024.

Novela zakona o evidencah delovnega časa, ki je bila lani jeseni usklajena na ravni Ekonomsko-socialnega sveta, je v veljavi že od 20. maja, danes pa se zaključuje prehodno obdobje, v katerem so imeli delodajalci čas za priprave na spremembe.

V gospodarstvu je minuli teden završalo, češ da so spremembe neživljenjske, zato se je minister za gospodarstvo Matjaž Han javno zavzel, da bi izvajanje novele zamrznili, dokler ne bi zakonodaje ustrezno popravili.

Po potrebi čez tri mesece popravki

Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da to ni mogoče, saj so za to potrebni določeni procesi. Je pa ministrstvo odprlo poseben elektronski naslov evidence.mddsz@gov.si, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na kakršnekoli težave pri izvajanju zakona, sporočali komentarje, opažanja, predloge. »Naše strokovne službe bodo to pregledale in po potrebi bomo zakon čez tri mesece spet odprli in ga popravljali,« je napovedal.

Medtem so se že aktivirali v opoziciji. Poslanci SDS so v DZ vložili predlog novele zakona o evidentiranju delovnega časa, ki črta vse koalicijske zakonske spremembe. Poslanci NSi pa so skušali vladno novelo ustaviti z dopolnilom k predlogu zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti.

Novela zakona o evidentiranju sicer predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence, obvezno trajno hrambo evidenc, obvezno vodenje elektronskih evidenc za kršitelje zakonodaje ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu.

Spremembe zakona sledijo dolgoletnim opozorilom Inšpektorata RS za delo, da zakonodaja ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev, kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, pa so med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij. Novosti podpirajo tudi sindikati.