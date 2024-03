Ali se upokojenci dovolj zavedajo pomembnosti gibanja?

Katere programe za starejše ponujate v Športni zvezi Ljubljane?

Najprepoznavnejši program v Športni zvezi Ljubljane za starejše je Fit senior. Organiziramo ga v sodelovanju z Akademskim atletskim društvom Slovan, ki zagotovi, da je vadba strokovno vodena. Vadba poteka vse leto, razen julija in avgusta, dvakrat na teden, ob torkih in četrtkih, med 10. in 11. uro, v dvorani Športni center Triglav na Vodovodni 25 v Ljubljani in je za vse udeležence brezplačna. Sredstva za pokrivanje stroškov pridobimo z različnih razpisov. Lani smo jih pridobili z razpisov Fundacije za šport in Mestne občine Ljubljana, del pa smo jih zagotovili iz lastnih virov. Za letos rezultati razpisov še niso znani. Športna zveza Ljubljane je lastnica dvorane, zato to vadbo tudi lažje izvajamo brezplačno. Če bi upoštevali stroške najema dvorane po tržnih cenah, ne bi bilo tako.

»Vadba je eden glavnih elementov zdravega življenjskega sloga, še posebej v poznejšem življenjskem obdobju. Telesna dejavnost pomaga izboljšati zdravje, zmanjšuje tveganje za različne bolezni ter zagotavlja dodatne možnosti za nadaljevanje samostojnosti,« pravi Aleš Remih. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kolikšno je zanimanje starejših za te programe, koliko se jih udeležuje in kaj jih najbolj zanima?

Zanimanje je zelo veliko, trenutno je na vadbo prijavljenih več kot 90 posameznikov. V posameznem terminu jih vadi od 50 do 60. Za uspešnost vadbe se mora povezati več dejavnikov. Biti mora dobro koordinirana, za kar pri nas zelo dobro skrbi strokovni sodelavec Športne zveze Ljubljane Matej Pogačar. Biti mora tudi dobro vodena, za kar skrbi strokovno izobražen kader Akademskega atletskega društva Slovan, in potekati v kakovostnem okolju oziroma v športnem objektu, kar zagotavljata dvorana Športnega centra Triglav in njena bližnja okolica.

»Gre za nižje intenzivno skupinsko vadbo, ki posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na lastne sposobnosti. S primerno izbiro vaj glede na starostno skupino skušamo v največji meri vadbo prilagoditi posamezniku. Poudariti je potrebno, da je to skupinska vadba, primerna za posameznike brez poškodb ali zdravstvenih omejitev.«

Ali še vedno ponujate vadbo prek zooma Fit senior?

Vadbo prek zooma smo ponudili v času pandemije zaradi koronavirusa. Nekaj časa po pandemiji smo jo še organizirali, a se je izkazalo, da sta vadba v živo in osebni kontakt veliko učinkovitejša.

Vadba poteka celo leto, razen julija in avgusta, dvakrat na teden, ob torkih in četrtkih, med 10. in 11. uro v dvorani Športni center Triglav na Vodovodni 25 v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kako je vadba prilagojena starejšim?

Gre za nižjeintenzivno skupinsko vadbo, ki posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na njegove sposobnosti. S primerno izbiro vaj glede na starostno skupino poskušamo vadbo čim bolj prilagoditi posamezniku. Poudariti je treba, da je to skupinska vadba, primerna za posameznike brez poškodb ali zdravstvenih omejitev. Priporočamo, da se pred njo posvetujejo z zdravnikom, na sami vadbi pa udeleženci trenerju sporočijo morebitne omejitve. Samo tako lahko trener oceni, ali je za take osebe primerna, varna in učinkovita. Na njej je glede na število vadečih prisotnih več vaditeljev, s tem lahko zagotovimo, da je vadba kakovostna in prilagojena njihovim različnim zmožnostim.

Zakaj je vadba za starejše pomembna?

Vadba je eden glavnih elementov zdravega življenjskega sloga, še posebej v poznejšem življenjskem obdobju. Telesna dejavnost pomaga izboljšati zdravje, zmanjšuje tveganje za različne bolezni ter zagotavlja dodatne možnosti za nadaljevanje samostojnosti, ki je v starejšem obdobju še kako dobrodošla. Poleg naštetih učinkov ne smemo zanemariti tudi pozitivnega vpliva na duševno zdravje, h kateremu pripomore tudi druženje vadečih po vadbi, spletejo se nove prijateljske vezi in podobno.