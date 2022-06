Vse o pomoči starejšim na enem mestu

»Socialne delavke v domovih za starejše pravijo, da svojci velikokrat kličejo, kam naj se obrnejo po pomoč, če imajo doma sorodnika, za katerega skrbijo, ne vedo na primer, kako ga umiti, hraniti, obračati na postelji in podobno. Potrebujejo oskrbo na domu, pa jih veliko niti ne ve, katere storitve so jim na voljo, da imajo možnost uveljavljati več olajšav, kot tudi ne, kam naj se obrnejo, da bi jih pridobili,« ugotavlja Maša Planinc , kreativna vodja spletne strani pri zavodu Aktivna starost.

Veliko starejših in njihovih svojcev ne ve, katere storitve so jim na voljo, kam naj se obrnejo, če potrebujejo pomoč, za kakšne subvencije lahko zaprosijo, kako naj prilagodijo stanovanje, da bo primerno za čim daljše bivanje doma. Svojci imajo celo vrsto vprašanj o tem, kako doma poskrbeti za starše, priklenjene na posteljo, in jim omogočiti bolj raznolik vsakdanjik. Zato so se na zavodu Aktivna starost odločili prenoviti spletno stran www.zavodas.si, na kateri so zdaj na enem mestu združene vse te informacije.

Na prenovljeni spletni strani www.zavodas.si so združene vse potrebne informacije.

Pri oblikovanju so izhajali iz potreb uporabnikov in njihovih svojcev.

Svojci velikokrat ne vedo, kam naj se obrnejo po pomoč.

Zavod Aktivna starost je neprofitna organizacija, ki se ukvarja s socialnim varstvom starejših, z oskrbo starejših in ljudi z demenco. Med drugim organizira programe, prilagojene starejšim, z namenom izboljšati kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju.

Veliko znanja, razdrobljene informacije

»O oskrbi in pomoči starejšim je veliko znanja in strokovnjakov, ki bi ga želeli deliti, informacije o tem pa so razdrobljene, zato smo jih povezali na prenovljeni spletni strani,« pravi Maša Planinc. FOTO: osebni arhiv

Maša Planinc, kreativna vodja spletne strani pri zavodu Aktivna starost, pravi, da je o oskrbi in pomoči starejšim veliko znanja in strokovnjakov s tega področja, ki bi to želeli deliti, informacije pa so razdrobljene in vse to znanje ne pride do izraza.

Tako je nastala ideja, da bi prenovili spletno stran, na kateri so zdaj na enem mestu združene vse potrebne informacije, ki so jih med seboj tudi povezali, pri čemer so nadgradili tisto, kar so že ponujali, z dodatnim znanjem. Izhajali so iz potreb uporabnikov. Maša Planinc je opravila veliko intervjujev s starejšimi in svojci, ki skrbijo za sorodnika na domu, prav tako z zaposlenimi v domovih za starejše, in jih vprašala, kakšne težave imajo in kaj bi jih zanimalo na strani. Tako so s strokovnjaki s tega področja naredili nabor potrebnega znanja.

Teme o dobrem počutju so namenjene aktivnim starejšim, ki so še vitalni. FOTO: arhiv zavoda As

Posnetki telesnih vadb in kognitivne vaje

Na spletni strani so združili informacije s štirih glavnih področij: dobro počutje, nega in oskrba, demenca in dobro je vedeti. Teme o dobrem počutju so namenjene aktivnim starejšim, ki so še vitalni. Posneli so telesne vadbe različne težavnosti ter vključili delovne liste za kognitivne vaje, namenjene urjenju spomina, krepitvi besednega zaklada in pozornosti, ki so primerne tudi za ljudi s prvimi znaki demence.

Socialne delavke v domovih za starejše pravijo, da svojci velikokrat kličejo, kam naj se obrnejo po pomoč, če imajo doma sorodnika, za katerega skrbijo, ne vedo na primer, kako ga umiti, hraniti, obračati na postelji in podobno Maša Planinc

Predstavljena je glasbena in umetniška terapija, ki je primerna za vse, pomaga pa tudi ljudem z demenco. Ljudi pomirja in sprošča ter ustvarja podobne občutke kot meditacija in tako pripomore k izboljšanju počutja starejših.

Drugi sklop, o negi in oskrbi, je namenjen predvsem svojcem, pa tudi vitalnim starejšim, ki bi radi načrtovali svojo prihodnost. Če jim na primer peša zdravje in domnevajo, da bodo morda čez tri leta težko hodili, se lahko seznanijo s tem, kakšne so njihove možnosti. Tudi zaposleni, ki delajo na tem področju, lahko tu najdejo kakšne nove ideje.

Nasveti o negi

Precej dolgo poglavje o negi vsebuje izčrpne nasvete, kako hraniti nepokretnega svojca, kako ga obračati na postelji, da ne dobi preležanin, kako menjati plenice, ga umivati, izvesti posteljno kopel in podobno. Predstavljeni so tudi trije posnetki, o prestiljanju postelje, presedanju in posedanju ter o tem, kako poteka dviganje na voziček. Ponujena je možnost, da se svojci obrnejo na zavod AS, ta pa jih poveže s strokovnjaki v najbližjem domu za starejše, kjer jim lahko vse to pokažejo v živo.

Posneli so različne telesne vadbe ter kognitivne vaje za urjenje kratkoročnega in dolgoročnega spomina. FOTO: arhiv zavoda AS

Opisani so pripomočki za nego na domu, za hojo, hranjenje in oblačenje, za tiste, ki se jim tresejo roke, pripomočki za obuvanje nogavic in zapenjanje gumbov, pa tudi informacije, kje dobiti invalidski voziček, kako si lahko izposodiš električno posteljo in premične blazine proti preležaninam. Pojasnjeno je, kje jih dobiti, nekateri med njimi so subvencionirani, predvsem voziček, električna postelja in hojca.

Kako urediti prostor za bivanje

Drugi sklop zajema ureditev prostora na domu, pri čemer priporočajo prilagoditev bivalnega prostora glede na potrebe posameznika, da bi lahko čim dlje ohranjal najvišjo mogočo stopnjo samostojnosti. Predlagajo na primer, kako urediti kopalnico in namestiti držala, do ureditve vrta in zunanjih prostorov. En razdelek je namenjen paliativni oskrbi in govori o tem, kako olajšati življenje bolnikom.

Potrebujejo oskrbo na domu, pa jih veliko niti ne ve, kakšne storitve so jim na voljo, in sploh ne vedo, da imajo možnost uveljavljati več olajšav. Maša Planinc

Tretji sklop ponuja vse informacije o demenci. Poudarjeno je, da so nekatere značilnosti povezane s starostjo in ni vsak znak že demenca. Opisani so značilni znaki demence, na katere je treba biti pozoren, pa tudi, kako se pogovarjati z obolelimi. Pomembno je namreč, kako k njim pristopimo, kaj govorimo in kako. Priporočljivo je, da govorimo bolj počasi in smo pri tem pozorni, da z njimi ne govorimo kot z otrokom. Ljudje z demenco, pri katerih bolezen še ni zelo napredovala, imajo veliko lucidnih trenutkov in so na to občutljivi, začnejo se počutiti nekoristne, v breme družbi in podobno. Poglavje vsebuje še druge nasvete, na primer, če je nekdo z demenco navajen na neko rutinsko opravilo, je dobro, da to dela še naprej, denimo kuha marmelado, zlaga perilo ali prtičke, saj se tako počuti koristnega.

Ugodnosti, ki jih ponuja država, na enem mestu

Četrti sklop z naslovom Dobro je vedeti ima dva dela, socialno varstvo in zdravstvo ter tretje življenjsko obdobje. Prvi povzame vse ugodnosti, ki jih ponuja država, na enem mestu, od dodatka za pomoč in postrežbo, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, pri čemer je narejena povezava na spletne strani državnih institucij, kjer o tem piše še več, kdo je do njih upravičen in podobno. Zbrane so storitve, ki so na voljo v državi, pojasnjena je pravica do oprostitve plačila za domsko namestitev ali pomoč na domu, prav tako zdravstvena nega, oskrba na domu, socialni servis, možnost družinskega pomočnika, pa tudi informacije o sprejemu v dom za starejše.

Če je nekdo z demenco navajen na neko rutinsko opravilo, je dobro, da to dela še naprej, saj se tako počuti koristnega. FOTO: arhiv zavoda As

Navedene so storitve za starejše, kot so Aktiven dan, ki vključuje telovadbo s kosilom, Junaki na domu, kar delno subvencionirajo občine, Prijatelji srca, to je program družabništva z mladimi, Aktivno varstvo, ki omogoča začasno namestitev svojca v domu za starejše, ko so tisti, ki zanj skrbijo, zdoma. Ponujeno je bivanje starejših na kmetiji, to je evropski projekt, namenjen aktivnim starejšim, ki si želijo spremembe okolja, na kmetiji imajo oskrbo, se družijo in lahko pomagajo pri opravilih.

Poskrbljeno je še za svetovanje strokovnjakov, ki je namenjeno tako posameznikom, ki imajo določen problem, kot izvajalcem, ki potrebujejo dodaten strokovni nasvet. Na voljo je razdelek o izobraževanju, trenutno o tehnikah risanja in sladkorni bolezni, seznam pa bodo v prihodnje še dopolnjevali. Predstavljene so tudi novice in dogodki. Spletno stran bodo sproti osveževali; ko bo zaživel zakon o dolgotrajni oskrbi, bodo dostopne informacije tudi o tem, je še povedala Maša Planinc.