Čari obedovanja v karibski državi

V nadaljevanju preberite:

Na kaj najprej pomislite, ko slišite za Dominikansko republiko? Peščene plaže, palme? Največji karibski otok se vsekakor lahko pohvali z lepimi in skoraj neskončnimi peščenimi plažami, ki jih krasijo palme, a to še zdaleč ni vse, kar lahko ponudi. Čeprav se turisti pretežno izogibajo prestolnice Santo Dominga, lahko v tem milijonskem mestu pohajkujete po čudivito urejeni Zoni Colonial, ki se ponaša z arhitekturo iz kolonialnega obdobja, odkrivate lahko odlične, tudi mednarodne restavracije, craft pivnice ter številne muzeje in galerije, zvečer pa se lahko odpravite plesati merenge, bachato in salso na kakšnega od trgov, kjer odzvanja živa glasba. V osrednjih predelih otoka se lahko ustavite v kakšnem ekološkem resortu ali na ranču ter si ogledate proizvodnjo cigar, ruma in čokolade. Dominikanska republika pa poleg luksuznih hotelskih kompleksov ponuja mnogo tudi navdušencem nad vodnimi športi, ki se stekajo na kajtarsko plažo Cabarete.