Dogodek je bil že to, da so odpotovali iz Slovenije

Edini turisti

V Libanonu sicer spoštujejo ukrepe za zajezitev širjenja virusa, je povedal Ivo Mulec, ki je tja peljal stranke na prvo potovanje po februarju lani, vendar imajo prebivalci več drugih skrbi. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Več prijav za krajše počitnice po Evropi

Potovalne omejitve za zdaj ostajajo. FOTO: Oli Scarff/AFP

Nekaj več birokracije in zmeda zaradi spreminjajočih se ukrepov v Sloveniji, sicer pa izjemno doživetje. To bi lahko bil povzetek vtisov s prvih potovanj, ki so jih po daljšem obdobju omejitev opravile potovalne agencije. »Že samo potovanje iz Slovenije je bilo avantura. Na destinacijah je bilo pravzaprav podobno kot prej,« je potovanja po daljši prekinitvi dela opisaliz agencije Oskar.Še zelo sveži so spomini na prvo potovanje po februarju 2020 v agenciji Van Gogh; direktorje skupino konec maja spremljal v Libanon. To potovanje je bilo v katalogu za lansko leto, nato so ga prestavili na september, naposled na letošnji maj. Na začetku so imeli prijavljenih 35 potnikov, na koncu jih je šlo 14. Kar nekaj se jih je odločilo, da raje počakajo, da se razmere povsem umirijo, nekaj pa jih je odvrnil kup formularjev, ki jih je treba izpolniti vnaprej. »Pri Libanonu teh sicer ni bilo veliko, pogoj je bil dva tedna od drugega odmerka kateregakoli cepiva ali negativen PCR-test. Tega smo morali ponoviti še na letališču, s tem pa je bilo formalnosti konec,« je opisal. V primeru skupinskih kart je bil ta že vključen v ceno, nekateri, ki so karto kupili posamezno, pa so ga morali doplačati, je navedel enega od zapletov ob formalnostih, ki so že stalnica v teh epidemičnih časih.Pred odhodom je bilo nekaj napetosti tudi zaradi spopadov v Gazi, a so se razmere izboljšale in program so lahko izpeljali, kot so si začrtali. V Libanonu so bili velika posebnost, saj turistov tako rekoč ni; vzrok ni toliko v covidu, ampak predvsem v političnih in gospodarskih razmerah. Tako so bili po besedah sogovornika prva skupina pri lokalnem agentu od začetka oktobra 2019, ko so se tam začeli množični protesti. Sami so bili tudi na zgodovinskih točkah, kakršne so Tir, Biblos, Baalbek, kar je bil poseben privilegij, saj ni bilo treba čakati v nobeni vrsti.»Druga stvar pa so razmere v Libanonu, ki je gospodarsko na dnu. Še septembra 2019, ko sem bil predzadnjič tam, je bilo glavno mesto Bejrut polno turistov, vsi hoteli so bili zasedeni, vse je vrvelo od življenja. Potem se je začela revolucija, ki je trajala pol leta, nato še tista nesrečna eksplozija v pristanišču in naposled epidemija. Središča Bejruta je zdaj prazno, trgovine so zaprte, primanjkuje naftnih derivatov, devalvacija je velika, mladi zapuščajo državo ...« je našteval Ivo Mulec. V poletnih mesecih se bodo usmerili bolj v evropske destinacije, na medkontinentalne pa šele v prihodnjem letu.V agenciji Oskar so prva potovanja pripravili med prvomajskimi počitnicami, vsega skupaj sedem skupin, ki so se odpravile v Vzhodno Turčijo, na Azore, Madeiro, v centralno Azijo in Uzbekistan. Tako lepo in brez težav kot takrat in tudi v naslednjih tednih pravzaprav še niso potovali, je povzel Boris Lepojić. Bilo je sicer nekaj več papirologije, toda to so vzeli v zakup, prvi potniki pa so bili po večini njihove stalne stranke. Zdaj se je to že spremenilo in dobivajo tudi prijave novi strank. »Za poletje odlično kaže,« je dejal Boris Lepojić.V agenciji Shappa so po besedahnekaj prvih potovanj izvedli že februarja: v Mehiko, na Maldive, Sejšele, v Egipt, podobno je bilo med prvomajskimi prazniki. A vtisi so še vedno sveži. »Potniki in mi smo bili zelo zadovoljni, ker smo lahko spet kam šli, predvsem pa smo bili zadovoljni, ko smo videli, da je bilo življenje na destinacijah precej normalno. Nobenih težav nismo imeli, kvečjemu kakšno ob prihodu domov, ko se je bilo treba testirati, a k sreči so to možnost ponudili že na letališču Brnik.« Kot je dodal, so v tujini vselej dobro vedeli, kakšna so pravila, problem je bila vrnitev, ker so se v Sloveniji tako hitro spreminjala pravila.Za poletje je več prijav za krajše dopuste na Kreti, Madeiri, Azorih in Tenerifih. »Manj je zanimanja za daljša potovanja, denimo v Južno in Latinsko Ameriko ali Afriko,« je dejal Sašo Klep. Že lansko poletje so se ljudje bolj odločali za krajše počitnice znotraj Evrope in sklepa, da bo tudi letos podobno.