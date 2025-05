Everest le za tiste z izkušnjami s sedemtisočaki v Himalaji

Nepalske oblasti še naprej sprejemajo ukrepe, s katerimi poskušajo umiriti naval ljudi, ki se želijo povzpeti na najvišjo goro sveta, Mount Everest. Po novem bodo, kot izhaja iz osnutka zakona za večjo varnost gornikov, dovoljenje izdali zgolj plezalcem, ki že imajo izkušnje z vzponom na vsaj enega od sedemtisočakov v tej himalajski državi. Sezona vzponov na Everest se je začela aprila, Nepal pa je izdal že več kot 400 dovoljenj.

Nepal, ena najrevnejših držav na svetu, je resda precej odvisen od prihodkov od gorniškega turizma, a je zlasti v zadnjih letih deležen kritik, ker izda preveč dovoljenj za vzpon na streho sveta, kakor pravijo 8848 metrov visoki gori. Med tistimi, ki so v zadnjih letih pridobili dovoljenje, so tako tudi dokaj neizkušen pohodniki, ki pa imajo dovolj denarja, da si lahko financirajo sicer zelo zahtevno odpravo.

Množice v coni smrti

Posledica velikega števila izdanih dovoljenj in s tem velikega števila gornikov, ki potrebujejo za vzpon na himalajskega očaka jeklenke s kisikom, so dolge vrste plezalcev, ki čakajo v vrsti na vzpon na vrh v tako imenovani »coni smrti«, območju pod vrhom, kjer ni dovolj kisika za dihanje in s tem preživetje.

Prav pretirana gneča ter neizkušeni himalajski turisti so med povzročitelji smrti na gori. FOTO: Purnima Shrestha/Reuters

Prav pretirana gneča ter neizkušeni himalajski turisti so med povzročitelji smrti na gori. Leta 2023 je na pobočju Everesta umrlo najmanj 12 plezalcev, še pet jih velja za pogrešane. Nepal je tisto leto izdal 478 dovoljenj. Leta 2024 je umrlo osem plezalcev. Množice, ki se vzpenjajo na goro in puščajo med drugim za seboj gore smeti, pa so tudi veliko okoljsko breme.

Po predlaganem zakonu bi lahko dovoljenje za vzpon na Everest pridobili šele, ko bi prosilec za dovoljenje dokazal, da se je že povzpel na vsaj enega sedemtisočaka v Nepalu. Prav tako bi kot zakonska obveznost obveljalo, da lahko plezalce in gornike na goro spremljajo le lokalni vodja in gorski vodnik, ki sta nepalska državljana. Kot izhaja iz osnutka zakona, naj bi bili obvezni tudi zdravniški pregledi plezalcev oziroma potrdilo vladne zdravstvene ustanove, izdano v zadnjem mesecu, prav tako bodo morali vnaprej prijaviti, ali bodo poskušali doseči rekord.

Upor tujih vodnikov

Predlagana rešitev, ki sicer še čaka na potrditev v nepalski narodni skupščini, je naletela na odpor med organizatorji mednarodnih odprav, kot je pred dnevi poročal Reuters. Ti so od Nepala zahtevali, da kot pogoj za dovoljenje za Everest dovoli vzpon na kateri koli sedemtisočak, ne samo na tiste v Nepalu. »Na ta seznam bi dodal tudi gore okoli 7000 metrov, ki se pogosto uporabljajo za pripravo, kot so Ama Dablam, Aconcagua, Denali in druge,« je Lukas Furtenbach iz avstrijskega podjetja Furtenbach Adventures naštel za Reuters.

FOTO: Purnima Shrestha/Reuters

Furtenbach, ki trenutno vodi odpravo na Everest, seveda meni tudi, da je treba delo na Everestu dovoliti tudi gorskim vodnikom iz drugih držav, ker ni dovolj usposobljenih nepalskih gorskih vodnikov. Garrett Madison iz ameriške družbe Madison Mountaineering pa je dejal, da bi bil dovolj že 6500-metrski vrh kjerkoli na svetu.

Na začetku letošnjega leta je Nepal napovedal tudi višje cene dovoljenj za vzpon na Everest. Od letošnjega septembra bodo morali alpinisti, ki si bodo želeli osvojiti vrh sveta, plačati 15.000 dolarjev (14.400 evrov), kar je 36-odstotno zvišanje v primerjavi z dosedanjo pristojbino.

Podražitev bo udarila tudi tiste, ki bodo prosili za dovoljenje zunaj visoke sezone – ta velja med aprilom in majem, ko so pogoji za vzpon najbolj ugodni. Med septembrom in novembrom bo dovoljenje za vzpon stalo 7500 dolarjev (7200 evrov), med decembrom in februarjem pa 3750 dolarjev (3600 evrov).