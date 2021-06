Poletno potepanje: drugačna doživetja za vse okuse

Nemčija, zibelka opere

Unescova svetovna dediščina operna hiša Markgräfliches Opernhaus v Bayreuthu. FOTO: Nemška turistična organizacija/Julia Nimke

Umetnost malo drugače: ulična umetnost v nemških mestih

Regensburg, ateljerist Andre Maier. FOTO: Nemška turistična organizacija/Dietmar Denger

Predalčne lesene gradnje, tradicionalni obraz Nemčije

Predalčne lesene gradnje v historičnem starem mestnem jedru Bernkastel-Kuesa. FOTO: Nemška turistična organizacija/Günter Standl

Unescove znamenitosti v počitniški deželi Nemčiji

Brauchbach, Marksburg. FOTO: Nemška turistična organizacija/Julia Nimke

Zgodbe za Unescovimi znamenitostmi v Nemčiji

Unteruhldingen, kolišča v muzeju na prostem, Unescova svetovna dediščina. FOTO: Nemška turistična organizacija/Günther Bayerl

Samostanski otok Reichenau na Bodenskem jezeru, Unescova kulturna dediščina. FOTO: Nemška turistična organizacija/Ben Wiesenfahrt

Staro mestno jedro hanzeatskega mesta Lübeck ob reki Trave, pot opečne gotike. FOTO: Nemška turistična organizacija/Anibal Trejo

Weimar, knjižnica Anna Amalia, Unescova kulturna dediščina. FOTO: Nemška turistična organizacija/ Günther Bayerl

Zgornja srednja dolina Rena in grad Pfalzgrafenstein, Unescova kulturna dediščina. FOTO: Nemška turistična organizacija/Günther Bayerl

Področjezajema različne arhitekturne sloge, lokalno vzdušje mest in regij ter s kulturnega vidika zanimive in posebne kraje – od lokacij ulične umetnosti do mestnih četrti z bogato zgodovino. V kampanji so prikazane tako znane turistične znamenitosti kot tudi majhna mesta, ki s svojimi regionalnimi koreninami, zgodovino ali aktualnim kulturnim programom vzbujajo zanimanje potencialnih gostov za potovanje v Nemčijo. Nemške pokrajine so zaradi geografske lege, zgodovinskih dogodkov in kulturnih vplivov razvile prav edinstven značaj. Od slamnatih streh na severu do poslikav na hišah lüftlmalerei na Zgornjem Bavarskem; od opečne gotike do moderne – šarm mest izhaja iz regij, v katerih so zrasla.Umetniško izučeni glasovi in orkestrska glasba zapolnijo prostor, dodelani kostumi in domiselna scenografija pa nase priklenejo pogled: operna umetnost razvaja naše čute. To še posebej velja za Nemčijo, ki je pravi eldorado za ljubitelje opere. V opernih hišah po Nemčiji (teh je več kot 80) namreč uprizorijo približno. V veličastnih zgodovinskih gledaliških stavbah, okrašenih s plišem, marmorjem in štukaturo, pa tudi na preprostejših sodobnih odrih si lahko ogledate ogromno produkcij od baroka pa vse do danes. Številne operne in koncertne dvorane so že našle načine, kako lahko predstave uprizarjajo tudi med pandemijo.Pojavijo se čisto nepričakovano, ogledate si jih lahko kadarkoli in brezplačno, so prava hrana za dušo, ki da domišljiji krila: govorimo, ki sive fasade v nemških mestih poživijo s pisanimi barvami in pogosto premoščajo vrzel med srednjim vekom in sodobnostjo. Grafitarke in grafitarji ustvarjajo spontano, poleg tega pa številna nemška mesta redno prirejajo festivale ulične umetnosti, na katerih se srečujejo uveljavljeni umetniki in umetnice, ki z grafiti prekrijejo celotne umetniške galerije na prostem. Predalčne lesene gradnje , ki so se ohranile iz preteklih stoletij, nekatere med njimi pa se celo uvrščajo na seznam Unescove svetovne dediščine, starim mestnim jedrom in vaškim ulicam po Nemčiji dajejo značilen pečat. Popotniki lahko v Nemčiji občudujejo kar okoli 2,5 milijona lesenih skeletnih hiš in celo cerkva, izdelanih s tradicionalno predalčno leseno gradnjo – največ jih najdete na cesti predalčne lesene gradnje Deutsche Fachwerkstraße.Od starega mestnega jedra Lübecka in operne hiše v Bayreuthu do prazgodovinskih kolišč ob vznožju Alp ... Raznolika nemška mesta skrivajo bogato svetovno dediščino. Ta vključuje posamezne zgradbe in stavbne komplekse, arheološka najdišča, urbana območja ter kulturne in naravne krajine. Nemška svetovna dediščina skupaj obsegain naravnih rezervatov. Ti edinstveni kraji dajejo počitniški deželi Nemčiji poseben pridih. Dovolite nam, da vas v tem članku na kratko popeljemo skozi zgodovino države.Nemške znamenitosti na Unescovem seznamu svetovne dediščine pripovedujejo najraznovrstnejše zgodbe iz različnih zgodovinskih obdobij.ob vznožju Alp nas učijo o naselbinskih strukturah prazgodovinskih skupnosti, ki so več kot 4000 let živele na jezerskih obalah. Ti ostanki naselbin iz zgodnjega neolitika, bronaste dobe in zgodnje železne dobe ponujajo edinstven vpogled v vsakodnevno življenje, poljedelstvo, govedorejo in tehnične iznajdbe zgodnjih kmetov.na Bodenskem jezeru pripoveduje povsem drugačno zgodbo. Samostan, ustanovljen leta 724, priča o verski in kulturni vlogi benediktinskega samostana v srednjem veku. Na otoku so tudi tri romanske cerkve iz 9.–11. stoletja, ki so spomenik zgodnjesrednjeveški arhitekturi v srednji Evropi.Staro mestno jedro hanzeatskega mestaje na Unescovem seznamu svetovne dediščine od leta 1987. Srednjeveško mestno jedro, obdano z vodo, je eden najpomembnejših primerov opečne gotike in spomin na nekdaj izjemen pomen hanzeatskega mesta kot enega prvih globalnih trgovskih vozlišč.Tudi v mestu, v katerem sta nekdaj domovala Goethe in Schiller, lahko zdaj najdemo svetovno kulturno dediščino, ki pripoveduje o razsvetljeni – tako dvorni kot tudi meščanski – kulturi okoli leta 1800. Klasični Weimar, od leta 1998 na seznamu Unescove svetovne dediščine, obsega 12 posameznih zgradb in stavbnih kompleksov, med njimi baročno hišo, v kateri je Goethe živel skoraj 50 let, ins slavno rokokojsko dvorano. Ta hrani številne pisne vire, ki segajo od 9. do 21. stoletja in so dragoceni za kulturno zgodovino in raziskave.Med nemškimi znamenitostmi na Unescovem seznamu svetovne dediščine pa najdemo ne le zgodovinske stavbe, temveč tudi celotne pokrajine., ki se razteza na več kot 65 kilometrih reke med mesti Bingen, Rüdesheim in Koblenz, od leta 2002 spada pod Unescovo svetovno dediščino. Ren je dve tisočletji veljal za eno najpomembnejših prometnih poti v Evropi, ki je omogočala kulturno izmenjavo med Sredozemljem in Severno Evropo. Za pokrajino so značilni številni gradovi, palače in trdnjave na bregovih Rena. Preplet edinstvene pokrajine in impresivnih grajskih ruševin je navdihnil številne umetnike z vsega sveta.Nemška svetovna dediščina je tako raznolika kot dežela sama. Znamenitosti pričajo o dolgi zgodovini in tradiciji ter nam odpirajo vrata v minule čase. Na naslednjem obisku počitniške dežele Nemčije se podajte na potovanje skozi čas in odkrijte katerega od teh posebnih krajev.Doživite sami rokodelsko tradicijo in Unescovo kulturno dediščino počitniške dežele Nemčije.