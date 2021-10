Odločeni, da jih tokrat ne ustavi ne narava ne virus

Zima je pred vrati. Vsaj tako pravijo upravljavci avstrijskih smučišč, ki si želijo lansko sezono, ko jim je načrte uničila epidemija koronavirusa, čim prej pozabiti. Njihov pogled v prihodnost je nasprotno zelo optimističen, čeprav velja za smučanje – vsaj za zdaj – pravilo PCT, v notranjih prostorih in na zaprtih žičniških napravah pa je obvezna zaščitna maska FFP2.

Zaradi zaprtih državnih mej, kar je preprečilo prihod tujih smučarjev, strogih vladnih ukrepov, ko so med drugim koče in restavracije ostale zaprte, in tudi strahu pred okužbo je bila lanska smučarska sezona katastrofalna, čeprav so žičniške naprave del zime obratovale. Za letos pa so prepričani, da bo drugače in da se zimski turizem v Avstriji – seveda ob varnostnih ukrepih – vrača v stare smučine. Da ob pravih ukrepih smučanje ne pomeni tveganja za širjenje virusa, kažejo tudi uradni avstrijski podatki, saj lani menda niso zaznali novih okužb, ki bi se zgodile na smučiščih.

Poseben poudarek dajejo učenju smučanja za najmlajše. FOTO: Christian Lorenz

Čez tri tedne, natančneje 18. novembra, se bo že mogoče spustiti po zasneženih progah Obertauer­na. Uradno odprtje smučarske sezone pa napovedujejo med 26. in 28. novembrom. Tako lahko od zgodnjega začetka sezone do pomladne sončne smuke v začetku maja gostje uživajo v odličnih razmerah na smučišču.

Rekorderji po snežni odeji

Čeprav imajo povsod naprave za umetno zasneževanje, računajo na naravno pošiljko belega blaga. A njihovi upi imajo celo znanstveno podlago. Od leta 2016 je znani raziskovalec smučarskega turizma Günther Aigner izvajal raziskavo, ki je potrdila, da je Obertauern zimskošportno središče z najdebelejšo snežno odejo v Avstriji.

Raziskava temelji delno na podatkih o količinah snega, ki jih zbira Avstrijska hidrografska deželna služba. Za namene študije so v preteklih 30 letih izvajali meritve v sedmih avstrijskih zvez­nih deželah, v katerih obstajajo možnosti za zimskošportne dejavnosti. Iz teh zveznih dežel so vključili kraje z največjimi količinami snega. Obertauern je z 264 centimetri kot maksimalno povprečno količino snega z velikim naskokom vodilni na lestvici primerljivih krajev.

Domačinov le za vzorec

Ski in – ski out je tuj izraz, ki je na Obertauernu ena ključnih prednosti. Dostop do smučišča in z njega je mogoč tako rekoč iz vsakega apartmaja ali hotela. Ob tem velja omeniti še, da ima kraj samo približno 300 stalnih prebivalcev, na vrhuncu pa je tam »doma« kar 9000 smučarskih navdušencev.

Iz vsakega apartmaja ali hotela v Obertauernu je mogoč neposreden dostop do smučišča. FOTO: Markus Rohrbacher

Med več kot sto kilometri prog lahko vsak ljubitelj smučanja ali deskanja najde nekaj za svoj okus in želje. Žičniške naprave so premišljeno razporejene, zato je mogoče vse proge prevoziti v smeri urnega kazalca ali obratno, dokler se ne vrnemo do izhodišča. Legendarni turski krog je opremljen s 26 sodobnimi žičnicami in vlečnicami. Smuči ni treba sneti niti med prečkanjem ceste, saj so na voljo mostovi za smučarje.

Obertauern je sicer poznan po pestri ponudbi après ski in nočnem življenju, od klubov do prijetnih lokalov z alpskim pridihom. Hkrati pa lahko gostje tu uživajo v miru in z adventnim programom pobeg­nejo od predbožične naglice. V zimski čudežni deželi na nadmorski višini 1740 metrov se je mogoče potopiti v zasnežen pravljični svet in se sprehoditi po najvišje ležečem božičnem sejmu na Solnograškem.

Vendar, kot opozarjajo v tamkajšnji turistični pisarni, bodo vse te popestritve zimskega dopustovanja odvisne od epidemiološke slike in vladnih ukrepov, zato je pred prihodom dobro preveriti aktualne informacije.

Več kot 760 kilometrov prog

Pet regij, 25 smučarskih središč, 270 vlečnic in žičnic, 760 kilomet­rov prog – vse to je dosegljivo z eno smučarsko vozovnico. Območje Ski Amadé ima pod svojim okril­jem regije Salzburger Sportwelt (Salzburški športni park), Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig in Großarltal.

Kako bo z drugimi dejavnostmi, ki so tudi sestavni del smučanja, bo odvisno od epidemiološke slike. FOTO: Edith Danzer/HochkönigTourismus

Lanska težka sezona, kot je poudarila predstavnica Ski Amadé Magdalena Putz, ni bila ovira, da ne bi vložili dodatnih 66 milijonov evrov v posodobitve žičniških naprav. Da bi gostom karseda po­enostavili nakup vozovnic in hkrati sledili varnostnim priporočilom, da je stikov čim manj, je zdaj mogoče smučarsko vozovnico kupiti kar z mobilnega telefona in jo prek aplikacije tudi uporabljati.

Zimski turizem v glavnem kroji mati narava, ta pa je, kot je znano, v zadnjih letih vse bolj skopušna s snegom, kar je posledica naših ravnanj. Združenje regij Ski Amadé ima, kot zagotavljajo, dovolj naprav, da zasnežujejo kar približno 90 odstotkov prog. Samo v sisteme umetnega zasneževanja so v zad­njih letih vložili več deset milijonov evrov.

Odprtje smučarske sezone je odvisno od posameznega smučišča, večina pa jih bo obratovala že konec novembra oziroma v začetku decembra.

Za otročje lahke začetke Z maskoto Schneewutzel, ki jo imajo v regiji Hochkönig, postanejo smučarski začetki otročje lahki. V otroškem klubu najmlajši na čarobnem tekočem traku ali vadbenem travniku s pravljičnim parkom osvojijo prve zavoje na smučeh. Smučarske šole pripravljajo poleg igrivega učenja smučarske tehnike tudi program z otroškimi zabavami, igralnimi predstavami, akcijskim slikarstvom in slastno hrano v kočah. Otroci, mlajši od šest let, lahko vlečnice uporabljajo brezplačno. Če pa želita starša izmenično vijugati z otroki, si z vozovnico za mlade družine delita skupno vozovnico. Pri večjih družinah vsi otroci od tretjega naprej smučajo brezplačno.

Dnevni paketi

Za letos so pripravili tudi nekaj novih ponudb oziroma nadgradili obstoječe. Ski Amadé Made my day je sinonim za različna doživetja, od športno aktivnih do tistih, polnih udobja. Novost so dnevni paketi, ki vključujejo smučanje od prvih jutranjih zavojev v spremstvu vod­nika, ko so deviške proge rezervirane le za prijavljene, do poznega popoldneva. Vse to z različnimi dejavnostmi in kulinaričnimi užitki. Ko smo ravno pri kulinariki: čeprav je nekaterim avstrijska hrana pri srcu, saj še v zelenjavo dodajo »špeh«, je regija Hochkönig edina, ki je prijazna do veganov. To pomeni, da ima prav vsaka koča na voljo povsem veganske jedi.

Regija Hochkönig je edina, kjer v vseh kočah ponujajo veganske jedi. FOTO: Johannes Felsch/Hochkönig Tourismus

Ko že govorimo o Hochkönigu, bi bilo bogokletno prezreti kraljevo smučarsko turo. Žičniške naprave spretno povezujejo šest vrhov in ustvarjajo smučarski krog s 35 neprekinjenimi kilometri prog pred kuliso vrha Hochköniga in Kam­nitega morja (Steinernes Meer). Tako lahko ljubitelji zimskih športov v enem dnevu raziščejo celot­no smučarsko središče.

Zdi se, da severnih sosedov to sezono ne more nič več ustaviti – ne narava ne virus –, da ne bi izpeljali smučarske sezone, ki je pred njimi. Zagnanost se kaže tudi v tem, da so lansko slabo sezono izkoristili za nove naložbe in nadgradnjo ponudbe.