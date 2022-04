To so Brda, to smo mi

»Zelo smo zadovoljni z vsem, sploh ker je zdržalo suho vreme. Zadnja dva tedna smo bili na trnih, ves čas smo preverjali napoved, saj bi nam lahko le slabo vreme skazilo prireditev,« si je vidno zadovoljna oddahnila Vesna Valentinčič, ki sestavlja jedro organizacijske ekipe največjega vinsko-kulinaričnega dogodka v Brdih. Dodali bi, da smo v starodavnem središču očarljive vasice Šmartno naleteli tudi na glasbene poslastice različnih žanrov. To dokazuje, da so si Brike in Brici v dveh letih prisilnega premora zaradi epidemije vzeli velik zalet za razvajanje obiskovalcev iz Slovenije in tujine, ki radi okušajo vrhunska vina in spoznavajo kulinarične posebnosti naše dežele.

Rekordna udeležba

Če se tokrat na ozkih gasah in uličicah Šmartnega, kjer ima svoj dom okoli 40 prebivalcev, ni našlo česa resnično za vsak okus, potem morda kdo ni preveril, kaj se dogaja na stojnici takoj za vogalom. Prireditelji dogodka, s katerim so leta 2014 odprli novo dimenzijo turistične ponudbe Brd, so omejili obisk na 700 duš, za katere je letos skrbelo 45 briških vinarjev, 25 gostincev in še 15 drugih, ki so ponujali pretežno živilske izdelke. Program so začinili še šest glasbenih zasedb, didžej in plesne skupine.

»Prireditev pridobiva veljavo, čeprav je za nami dve leti premora. No, zdaj so bili obiskovalci toliko bolj željni druženja, kar se opazi na vsakem koraku. Letos je sodelovalo rekordno število gostincev in vinarjev, zato je bilo nekaj več stojnic. Na vseh ravneh smo dvignili kakovost, kar je potrdilo že kar nekaj stalnih obiskovalcev. Gostinci so veliko prispevali z raznoliko ponudbo, saj so dobro predstavili identiteto svoje kuhinje s spomladanskim pridihom. Sprva so hrano ponujali le lokalni gostinci, potem smo povabili še sosede iz Italije. Zdaj je to zanimiva prireditev za gostilne iz vse Slovenije, saj imajo tu odlično promocijo, zato nas že kar sami pokličejo za sodelovanje. Seveda moraš imeti za sabo nekaj kilometrine, da spoznaš vse stvari, ki zagotavljajo kakovost in poslanstvo takšnega festivala. Med drugim imamo od leta 2019 ekološko razgradljive odpadke, kar je zahtevalo dodaten trud, a smo dolžni poskrbeti tudi za okolje,« je razlagala Vesna Valentinčič.

Z možem Bogdanom sta hotelirja, San Martin stoji neposredno pred vhodom na prireditev. V najožjem organizacijskem timu so še Eva in Sebastjan Mavrič iz Hiše Marica ter Patricija Pirih, ki ima bogate izkušnje z organizacijo glasbenih koncertov in drugih prireditev na Severnem Primorskem.

Klepet z legendo

Dobra plat prireditve, ki se ne peha za množicami, je tudi to, da se lahko tako rekoč pri vsaki stojnici ustaviš za klepet z vinarjem, šefom restavracije ali kuharjem. Tako so pravzaprav vsi gostje prireditve in so precej bolj povezani z obiskovalci, ki jih ob rujni kapljici in slastnih grižljajih zanima še to in ono. Vesna Valentinčič je zato med pogovorom, ki ga je prekinila dostava krožnika z odojkom, poudarila: »Prepričana sem, da ljudje še bolje spoznajo našo mentaliteto, filozofijo življenja in dela. Za to prireditev lahko upravičeno rečemo: 'To so Brda, to smo mi!'«

In res nismo potrebovali pretirane iznajdljivosti, da bi v iskanju začasnega zavetišča po številnih postankih pred stojnicami naredili predah z nedolžnim brizgancem v gostilnici Turn. Priložnost za klepet z legendo med vinarji Stojanom Ščurkom se je ponudila kar sama. »Veseli nas vsaka kakovostno pripravljena prireditev, na kateri se lahko vinarji predstavljamo skupaj s kulinariko. Tukaj v Šmartnem imamo še fantastičen ambient, zato na prireditvi sodelujemo od začetka. Opažam, da jo obiskujejo tudi ljudje, ki jih sicer morda ne bi bilo v Brda, a so ljubitelji dobre hrane in vina. V bistvu mi je kar všeč, da je Šmartno prostorsko omejeno, saj tako prireditev kakovostno raste in ohranja nekakšno ekskluzivnost. Potrebujemo različne dogodke, delno so se ohranile šagre, torej veselice bolj za lokalno prebivalstvo. Brda ne prenesejo velikih, množičnih prireditev, bolje je, da se v sezoni nekaj dogaja vsak konec tedna, da so prireditve razpršene in da tudi obiskovalci na vsaki od njih najdejo nekaj zase. Na tem področju turistično-informativni center Brda dela kar dobro,« razmišlja Stojan Ščurek, ki na svojem posestvu v Medani oziroma v vasici Plešivo širi skladiščne prostore in klet. Nova bo degustacijska soba, na voljo bo tudi nekaj sob za prenočitev. Teh še kako manjka, saj v občini Brda premorejo 650 turističnih postelj, obisk ljudi, ki bi želeli ostati še dan, dva, pa vztrajno raste.

Zabava, promocija in izmenjava znanja

Kakor je v navadi, ljudje z vsakim požirkom in grižljajem v prijetni družbi in ob razgibani glasbeni spremljavi izvemo, spoznamo in doživimo še več. Potem ko smo pokusili še svinjsko ribico, pečeno v testu, iz gostilne Oljka v Vanganelu in po slabih stotih metrih sprehoda važno bredli po čudovitem ričetu s pujskom, ki ga je ponujal nekdanji veslaški as Jani Klemenčič, je prišel čas za novo vinsko premiero. Zaznali smo, da se je ugledna vinska strokovnjakinja Mira Šemić kar lep čas mudila pri stojnici vinarja Andreja Fikfaka in domačije Bizjak. Nismo hoteli biti vsiljivi z vprašanji o vsebini pogovora, a je Andrejev nasmeh izdal dovolj.

Tovrstne prireditve so za vinarje, ki so še na poti uveljavljanja na širšem in zahtevnem trgu, zelo dobrodošle. Spoznali smo se s prijetno ekipo ter njihovo rebulo, malvazijo, medtem ko nas je sivi pinot tako močno prevzel, da smo se po koncu sedemurne prireditve v srcu Šmartnega oglasili še v bližnji Fikfakovi kleti, kjer je samo delček svojih skrivnosti v pridelavi vina izdal tudi mladi vinar leta 2021 Jakob Bizjak. V romantiki briške noči je bilo kratko pešačenje od kleti Fikfak do hotela, kjer so gostje bučno izmenjavali vtise s prireditve in spoznavali, kaj še morajo pokusiti prihodnje leto, bolj cikcak. To so pač Brda.