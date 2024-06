Bankovci s podobo kralja Karla odslej v obtoku

Na Britanskem otočju so bili te dni v obtok poslani bankovci s portretom kralja Karla III., ki zaznamujejo pomembno prelomnico v britanski (monetarni) zgodovini, vendar pa bo trajalo še nekaj časa, preden se bodo novi bankovci pojavili v denarnicah po vsej državi. Banka Bank of England jih bo namreč uvajala postopoma, pri čemer bo najprej menjala tiste, ki so se zaradi rabe poškodovali, oziroma sproti zadovoljevala povečanje potreb, poroča BBC. Kralj s tem postaja šele drugi monarh, čigar obraz krasi bankovce pod okriljem Bank of England (portret je bil ustvarjen na podlagi fotografije iz leta 2013). Prva je bila kraljica Elizabeta II., ki se je na njih pojavila leta 1960.

Kljub uvedbi novih so sedanji bankovci za 5, 10, 20 in 50 funtov s portretom pokojne kraljice še vedno veljavni za transakcije, poudarjajo predstavniki banke. Reverzna stran teh polimernih bankovcev, na katerih so upodobljeni Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner in Alan Turing, ostaja nespremenjena. Nasprotno so na bankovcih, izdanih na Škotskem in Severnem Irskem, upodobljene druge podobe in na njih ni monarha.

»Gre za zgodovinski trenutek, saj smo na bankovcih prvič menjali vladarja,« je dejal guverner banke Andrew Bailey. FOTO: Bank of England via Reuters

Prva serija bankovcev kralja Karla je bila natisnjena lani, kar je omogočilo dovolj časa, da so naprave za avtomatsko sprejemanje gotovine lahko prepoznale nove vzorce. V skladu s tradicijo so kralju Karlu nato podarili nabor novih bankovcev z najnižjimi serijskimi številkami (00001), ker zbiratelji oziroma numizmatiki še posebej cenijo prve natise oziroma bankovce z nizkimi serijskimi številkami, pa je novica na Otoku povzročila množično zanimanje; vrste so se vile tako pred poštnimi poslovalnicami kot pred londonsko poslovalnico Bank of England, kjer je do 11. junija možno zamenjati omenjene bankovce (z omejitvijo 300 funtov), storitev pa je z enakim limitom mogoča tudi na nekaterih poštah.

Prostovoljci v Bank of England so poročali, da je v sredo bankovce zamenjalo približno 200 ljudi. Med njimi je bil tudi Sean Brown, 20-letni študent iz Hertfordshira, ki je v London odpotoval prav z namenom, da bi se dokopal do enega od prvih bankovcev. »Že od malega zbiram kovance, zato sem želel biti tukaj ob tem pomembnem dogodku,« je dejal za BBC.

»Gre za zgodovinski trenutek, saj smo na bankovcih prvič menjali vladarja,« je dejal guverner banke Andrew Bailey. »Zavedamo se, da je gotovina za mnoge pomembna, in bankovce bomo zagotavljali tako dolgo, dokler jih bo javnost zahtevala,« je še dodal, pri čemer pa je vredno omeniti, da uporaba gotovine v Veliki Britaniji (kot tudi drugod) strmo pada. Raziskava, ki jo je izvedla britanska mreža za dostop do gotovine in bankomatov Link, je namreč pokazala, da skoraj polovica vprašanih pričakuje, da bo sčasoma živela v brezgotovinski družbi.