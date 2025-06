Dua Lipa potrdila govorice: Da, zaročena sva

Britanska pevka Dua Lipa je potrdila govorice, o katerih so njeni oboževalci razglabljali že od konca lanskega leta, ko so na eni od fotografij na njeni roki opazili prstan. Da, s 35-letnim igralcem Callumom Turnerjem sta zaročena. »Zelo je razburljivo, ta odločitev, da se bova skupaj postarala, skupaj izkusila življenje in ostala najboljša prijatelja za vedno. To je res poseben občutek,« je 29-letna pevka dejala za britanski Vogue. Izdala je tudi, da je dal njen zaročenec prstan narediti po meri, po posvetovanju z njeno najboljšo prijateljico in sestro Rino.

Datuma poroke menda še nista določila, Dua Lipa je namreč ravno sredi turneje Radical Optimism, ki se bo končala decembra v Mehiki, Turner pa je zaposlen s snemanjem. Med drugim bo odigral glavno vlogo v znanstvenofantastični seriji Neuromancer, ki jo Apple TV pripravlja po romanu Williama Gibsona iz leta 1984, v letošnjem letu se predstavlja tudi v vojni satiri Atropia v produkciji Luce Guadagnina, ki je bila premierno že prikazana na festivalu Sundance. V preteklosti je bil v zvezi z britansko igralko Vanesso Kirby, znano iz serije Krona.

Pevka je v svoji karieri do zdaj prejela že več priznanj, med njimi dva grammyja, tri nagrade brit in dve glasbeni nagradi MTV Europe. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Dua Lipa, ki se je rodila leta 1995 v Londonu staršema Dukagjinu Lipa s Kosova in Anesi Lipa iz Bosne in Hercegovine, je v zvezi z igralcem približno leto in pol. Spoznala sta se v restavraciji The River Cafe v Londonu, kjer je pevka večerjala s svojim očetom, je povedala za Vogue. Za zdaj, kot je še dejala, preprosto uživata v obdobju zaroke. »Nikoli nisem bila oseba, ki bi zares razmišljala o poroki ali sanjarila o tem, kakšna nevesta bi bila. Kar naenkrat pa se sprašujem: Kaj bom oblekla?«

