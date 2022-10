Duh Marilyn Monroe je bil ves čas z njo

Ko je na Netflix prišel težko pričakovani biografski film Blondinka (Blonde) avstralskega režiserja Andrewa Dominika z Ano de Armas (34) v vlogi filmske ikone Marilyn Monroe, je sprožil zelo kontroverzne reakcije. Večina si je edina, da je Ana de Armas naredila izjemno transformacijo v lik zvezdnice, kritiki pa se sprašujejo, ali je film umetniški dosežek ali še ena oblika izkoriščanja ikone 20. stoletja.

Marilynini oboževalci na spletu izražajo ogorčenje, češ da jo film predstavi zgolj kot žrtev njene duševno neuravnovešene matere pa tudi industrije zabave in vplivnih moških, številni mu očitajo tudi naturalistične prizore posilstev in splava, ki deluje kot »antipropaganda za pravice žensk do splava«.

Ana de Armas, ki je prepoznavnost dosegla s filmoma Iztrebljevalec 2049 in bondiado Ni časa za smrt, se je rodila v Havani; v Los Angeles je prišla leta 2014 in kariero začela iz nič. Govorila je zelo malo angleško in na prvih avdicijah fonetično ponavljala besede, o katerih ni vedela, kaj pomenijo.

O ikoni, ki je bila izziv že za številne igralke, pravi, da je bil duh Marilyn Monroe z njo ves čas snemanj, »bila je vse, o čemer sem razmišljala, sanjala ...«. Že prvi dan snemanja je na njenem grobu v Westwood Villageu pustila voščilnico, na katero so člani ekipe za Marilyn napisali sporočilo.

»Na neki način smo jo prosili za dovoljenje,« je dejala Ana de Armas. »Vsi smo čutili veliko odgovornost.« V zagovor režiserju je povedala, da je želel, da bi svet izkusil, kako je bilo biti ne le Marilyn, ampak tudi, kaj pomeni biti Norma Jeane. »To se mi je zdel najbolj drzen, neprizanesljiv in feminističen pristop k njeni zgodbi, kar sem jih kdaj videla,« je še dejala.