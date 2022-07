Zadnji dan avgusta bodo otok Lido spet preplavile največje filmske zvezde, saj se bo začel Beneški mednarodni filmski festival. Zdaj je že znano, da bo festival otvoril film režiserja Noaha Baumbacha z naslovom Beli šum, ki je nastal po znamenitem »neberljivem« in neskončno dolgem romanu ameriškega pisatelja Dona DeLilla. V filmu nastopata režiserjevi igralski stalnici in sicer Adam Driver, ki je igral v njegovem filmu Zakonska zgodba ter režiserjeva žena in tudi sama odlična režiserka Greta Gerwig, ki je blestela v njegovi črno-beli umetnini Frances Ha, v kateri je nastopil tudi Driver.

Družbenokritični roman Beli šum govori o Jacku in Babette ter njunih otrocih. Živijo v majhnem mestu, kjer je Jack profesor za študije o Hitlerju, Babette pa ima predavanja v programu izobraževanja odraslih in prostovoljno bere za slepe. Družina v romanu je precej nenavadna in najbolj povezana takrat ko nakupuje. Noah Baumbach se je rodil leta 1969 v New Yorku. Kot režiser je leta 1995 debitiral z dramo iz študentskega življenja Kicking and Screaming. Prvi večji uspeh mu je prinesel tretji celovečerec Hobotnica in kit, za katerega je bil nominiran za oskarja za izvirni scenarij. Ločitev je njegova pogosta tema, saj se z njo ukvarja v filmih Zakonska zgodba in Hobotnica in kit, saj izhaja iz lastnih izkušenj – iz ločitve svojih staršev in svoje lastne, ko se je ločil od igralke Jennifer Jason Leigh. Je tudi zelo dober scenarist in k sodelovanju ga je večkrat povabil tudi Wes Anderson.

Beneški filmski festival bo potekal do 10. septembra. Zlatega leva za življenjsko delo bosta prejela ameriški režiser in scenarist Paul Schrader ter francoska igralka Catherine Deneuve.