Harry Potter se vrača na Bradavičarko

Daniel Radcliffe, Rupert Grint in Emma Watson, ki so v osmih filmih o mladem čarovniku Harryju Potterju upodobili glavne junake Harryja, Rona in Hermiono, se s filmskim ustvarjalcem Chrisom Columbusom in nekaterimi drugimi člani igralske zasedbe vračajo na velika platna. Med njimi bo tudi tudi Ralph Fiennes, ki je nastopil v vlogi glavnega hudobneža Mrlakensteina. Vzrok za ponovno združitev je 20. obletnica predvajanja prvega filma Harry Potter in kamen modrosti, ki je prišel v kinematografe jeseni 2001.

V svežih, poglobljenih intervjujih bodo v posebni retrospektivni oddaji Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hog­warts (20. obletnica Harryja Potterja: Vrnitev na Bradavičarko), ki jo pripravlja HBO Max in bo premierno na sporedu 1. januarja prihodnje leto, spregovorili o svojih izkušnjah s snemanja, spominih in drugih podrobnostih. Retrospektiva je poklon tako igralcem in drugim članom ekipe kot oboževalcem, ki še vedno gojijo duha čarovniškega sveta, je dejal producent Tom Ascheim, ki je odgovoren za produkcijo oddaje.

Danes 32-letni Radcliffe, ki je igral ­Harryja Potterja, je v nedavnem ­BBC-jevem dokumentarcu povedal, da mu je več prijateljev povedalo, da je filme o Potterju fantastično gledati, ko imaš mačka in se ne počutiš dobro, saj te »popeljejo v območje topline in ­udobja«. To se mu zdi čudovito, je dodal. Poklonil se je tudi avtorici romanov J. K. Rowling, ki v oddaji ne bo nastopila.