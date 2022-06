Iz sodne dvorane na turnejo in nazaj v film

Johnny Depp, ki je minuli teden slavil veliko sodno zmago nad nekdanjo ženo Amber Heard, skupaj z angleškim kitaristom Jeffom Beckom že koncertira na Otoku; 20. julija bo v okviru njune evropske turneje prišel tudi v našo bližino, v italijanski Pordenone, na festival Pordenone Blues & Co.

Depp in Beck bosta na turneji do konca julija, med drugim bosta nastopila na džezovskem festivalu v Montreuxu, pa v Helsinkih, Pragi in Parizu. Sredi julija bo izšel njun album z minimalističnim naslovom 18, na njem bo trinajst skladb, večinoma predelav hitov. Album sta, kot je povedal Beck, začela ustvarjati na Deppovem domu v Franciji leta 2019, videti pa je nekako tako, »kot bi šel skozi prodajalno s ploščami in preskakoval od enega žanra do drugega«. Na njem sta tudi izvirni Deppovi pesmi, ena je posvečena igralki zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr. Kot zanimivost, v Mini teatru bo junija premiera predstave o tej nenavadni igralki in izumiteljici, ki jo bo upodobila Polona Vetrih.

Gre naprej ...

FOTO: Reuters

Kot vemo, je Deppu porota v Fairfaxu v Virginiji prejšnji teden prisodila 15 milijonov dolarjev odškodnine, potem ko so razsodili, da ga je nekdanja žena Amber Heard obrekovala v svoji kolumni. In vendar, se sprašuje angleški Guardian, kaj smo se naučili iz sojenja Depp proti? Da sta pravica in resničnostna televizija nezdružljivi. Čeprav je sojenje, ki so ga spremljali milijoni po vsem svetu, končano, ostajajo nekatere nepravilnosti, ki so bile brutalno postavljene na ogled javnosti.

V dneh po razsodbi sta obe strani nadaljevali svoji kampanji. Depp se je odpravil na turnejo z Beckom in na tiktoku sporočil, da »gre naprej«. Njegov predstavnik za stike z javnostjo Matthew Hiltzik pa nadaljuje postopek rehabilitacije zvezdnikovega imena, tako da lahko hollywoodski šefi ponovno začnejo razmišljati o igralčevem komercialnem potencialu. Hkrati podporniki Amber Heard še vedno glasno izražajo svojo jezo na spletu in se sprašujejo, kaj se je zgodilo z gibanjem #jaztudi. Medtem ko je Hollywood še previden v odločitvi, kako uporabiti Deppa, se druga donosna industrija, moda, s tem ne obremenjuje preveč. Francoska luksuzna blagovna znamka Dior se ni odpovedala njegovemu obrazu za dišavo Sauvage, prodaja dišave pa je med sojenjem skokovito narasla. Depp bo po treh letih prvič nastopil tudi v filmu, in sicer v vlogi francoskega kralja Ludvika XV., v kostumski drami o sloviti dvorni kurtizani Jeanne du Barry francoske režiserke in igralke Maïwenn Le Besco.