Kitajci znova dali zeleno luč tujim avanturistom

Prvič po pandemiji bodo tujci na Everest lahko dostopali s tibetanske strani, poroča CNN. A kot je za ameriško medijsko hišo povedal Adrian Ballinger, ki se je na njegov vrh povzpel že osemkrat in tja vodi tovrstne odprave, kitajske oblasti niso javno objavile, da so bila izdana dovoljenja za uporabo kitajske smeri. Ta so sicer v pristojnosti združenja China Tibet Mountaineering Association (CTMA).

Britansko-ameriški gorski vodnik se je na najvišjo goro sveta povzpel že osemkrat. FOTO: promocijsko gradivo

Ballinger, ki mu je za vzpon na najvišjo goro sveta – po kitajsko Čomolungma oziroma »mati vesolja« – ta pot ljubša od nepalske, zato pravi, da bodo tujci najbolje vedeli, da je končno odprta, ko bo CTMA izdala cenik storitev, potrebnih za vzpon. Sem sodijo stroški jakov, ki prenašajo tovor, lokalnih vodnikov, prevajalcev in transporta iz tibetanske prestolnice Lhasa v bazni tabor. CTMA tujcem z vizumom za Kitajsko pomaga tudi pri pridobitvi dodatnega vizuma za Tibet. Število vizumov za nekitajske alpiniste je omejeno na tristo, idealen čas za vzpon na Everest pa je le med sredino aprila in začetkom maja, je poudaril Ballinger. Njegova skupina bo na kraj prišla 25. aprila.

Opozoril je tudi na zanimivost, da je bila v primerjavi z lepšo in bolj fotogenično nepalsko smerjo kitajska med letoma 2002 in 2007 vseeno popularnejša, ker je tudi veljala za varnejšo. Potem pa je Kitajska leto zatem gostila olimpijske igre, in ker so na Everest ponesli olimpijsko baklo, so to smer za vso sezono zaprli. Posel se je tako preselil na nepalsko stran, druga pa je utrpela finančne izgube. Morda bo odslej znova drugače, sklepajo pri CNN.