Kraljica, na pomoč!

Nekdanja urednica notranje politike na BBC-ju Laura Kuenssberg skuša v dokumentarcu State of Chaos (Država v kaosu oziroma Stanje kaosa) odgovoriti, zakaj je imela Velika Britanija v desetih letih pet predsednikov vlade. Pri tem uporablja svoje insajdersko znanje, pa tudi številna poznanstva. Kot piše Guardian, osrednje sporočilo serije, da nihče ni imel pojma, kaj storiti glede brexita, ni posebno razodetje.

Posebej zanimivi sta druga in tretja epizoda, ki pokrivata obdobje pandemije in propad Borisa Johnsona. Serija namreč opisuje velike napetosti med Johnsonovo politično ekipo in državno upravo in razkriva, da so bili visoki vladni uradniki zaradi Johnsonovega vedenja med pandemijo tako zaskrbljeni, da so razmišljali, da bi za pomoč prosili pokojno britansko kraljico Elizabeto II. Ta se je z Johnsonom, tako kot z vsemi ostalimi predsedniki vlad, redno srečevala na zasebnih avdiencah.

Visoki vladni uradniki so menili, da lahko kraljica Elizabeta II. spametuje Johnsona. FOTO: Reuters

Več sogovornikov je potrdilo, da je bila komunikacija med Downing Streetom in Buckinghamsko palačo v Johnsonovem času pogostejša, kot je običajno, visoki uradniki pa so s palačo razpravljali tudi o premierjevem obnašanju. Tedanje ozračje na številki 10 naj bi bilo »popolnoma mračno in popolnoma noro«, odnosi »preprosto strupeni«, mostovi med Johnsonovo ekipo in državno upravo pa »porušeni«, piše Independent.

V palači so bili zaskrbljeni že zaradi odločitve Borisa Johnsona leta 2019, ko je od kraljice zahteval, naj odobri začasno zaprtje parlamenta, da bi mimo parlamenta izsilil nesporazumni, 'trdi' brexit. Kraljici ustava nalaga, da mora ubogati politične odločitve predsednikov vlade, vrhovno sodišče pa je kasneje razsodilo, da je bilo zaprtje parlamenta nezakonito.

Johnson je moral Downing Street zapustiti zaradi odziva na pandemijo, med katero je kršil lastna pravila o zaprtju družbe.