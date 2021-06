Leta so samo številka

Dvainpetdesetletna manekenka danskega roduje pred kratkim postala obraz znamke spodnjega perila Coco de Mer in je na svojem Instagramu že objavila nekaj svojih senzualnih fotografij. Lepoto bi ji lahko zavidala marsikatera dvajsetletnica.Kot nekoč tudi danes še vedno krasi naslovnice različnih modnih revij in zdi se, da se tako kot njeni kolegiciin, sploh ne stara. Njen oče je Danec, mama pa Perujka. Na svojo lepoto je opozorila že pri sedemnajstih letih, ko je postala danska miss Universe. Kmalu se je preselila v Pariz in postala model, širni svet pa jo je spoznal kot zapeljivko iz plaže v videospotu Wicked Game. Bila je dekle že pokojnega pevca skupine Inxs, z igralcem in manekenompa ima enaindvajsetletnega sina, ki je podoben mami in prav tako že dela kot maneken.Je tudi zelo uspešna fotografinja in ima spletno trgovino rabljenih modnih oblačil. V ljubezni nima sreče in pravi, da se je s tem že sprijaznila in da je rada samska. »Z moškimi grem rada ven in na pijačo, vendar se me kasneje očitno prestrašijo.« Trenutno ji nič ne manjka, je prepričana. Ima čudovito stanovanje v New Yorku, hišico na deželi, ob kateri teče reka in v kateri se kot prava severnjaška vikinginja namaka tudi pozimi ter ljubko stanovanje v centru Københavna, kamor se rada vrača.Zbira starine in vse njene nepremičnine so opremljene v čudovitem danskem stilu. Sama zase pravi, da je hipi, rada ima preproste reči – dobro hrano in naravo. Za brezhibno postavo skrbi tako, da trenira boks. Rada sprehaja svojega psa z imenom Kuma. Ko so jo v intervjuju v reviji Vogue pred kratkim vprašali, kakšne so njene slabe lastnosti, je dejal, da so včasih slabe lastnosti celo dobre, da so del tvoje osebnosti in da je dobro, če smo v življenju kdaj pa kdaj malo poredni in nemoralni.