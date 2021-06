Vsi govorijo o Lilibet

Vesela novica o novorojenki princa Harryja in njegove žene Meghan je povzročila vihar, ko se je razvedelo, da so ji starši dali kombinacijo imen britanske in pokojne valižanske kraljice. Skratka, ko se je razvedelo, da je 4. junija prijokala na svet​ Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, ki jo bodo na kratko klicali Lili.



Njeno srednje ime je poklon prinčevi pokojni materi, ki bi 1. julija dopolnila 60 let, če ne bi umrla v prometni nesreči leta 1997, ko je Harry imel 12 let. Lilibet je otroški vzdevek kraljice Elizabete II., ki ga je navdihnila sama, z nerodno izgovarjavo lastnega imena. Tako naj bi jo ljubkovalno klical njen ded, pozneje pa tudi oče kralj Jurij VI., njena mama, sestra princesa Margareta in kasneje tudi mož princ Filip, ki je tašči po njuni poroki napisal: »Lilibet je edina stvar na svetu, ki je zame popolnoma resnična.« Kraljica naj bi po nekaterih virih na krsti svojega moža, ki je umrl aprila, pustila sporočilo s podpisom Lilibet.

Je kraljica vedela?

Ali je prav, da je Harry oživil to ime, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo kraljevi opazovalci. V Guardianu so zapisali, da je to Harryjeva oljčna vejica kraljevi družini ali kljubovalno dejanje, s katerim sporoča, ne morete me pregnati. Za nameček je BBC objavil navedbo vira iz Buckinghamske palače, da vojvoda in vojvodinja Susseška s kraljico nista govorila o uporabi tega imena. Toda tiskovni predstavnik Susseških je vztrajal, da imena ne bi izbrala, če ga kraljica ne bi podprla. Vojvoda da se je s kraljico pogovarjal še pred objavo rojstva, pravzaprav je bila babica prvi družinski član, ki ga je poklical. In ne samo to: Harry in Meghan naj bi hčer kmalu po otrokovem rojstvu prek videoklica predstavila kraljici. Buckinghamska palača je za CNN dejala, da ne bo dala uradne izjave.



Odnos med zakoncema in kraljevo družino je v zadnjih mesecih nenehno na naslovnicah. V začetku letošnjega leta sta v eksplozivnem intervjuju z Oprah Winfrey navedla številne očitke, tudi rasizem. A Harry naj bi z babico ohranjal stike.

Lilibet Diana ima še starejšega brata, dveletnega Archieja, in je trenutno osma v vrsti za britanski prestol, sicer pa je enajsta pravnukinja britanske kraljice.

