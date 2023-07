Ljubezen do nogometa je prerasla v sponzorstvo jamajške ženske reprezentance

Kot hči reggae ikone in velikega ljubitelja nogometa Boba Marleyja glasbenica Cedella Marley med odraščanjem nikoli ni bila prav daleč od nogometne žoge. Oče ji je menda celo dejal, da bi si, če ne bi bil glasbenik, želel postati nogometaš. »Igral je vsak dan – in to kjerkoli je bil. Tudi ko je bil na poti, je nekje našel igrišče, našel ekipo; včasih so bili to celo fotografi, včasih novinarji,« je te dni dejala za CNN.

»Med odraščanjem sem ga med igrami opazovala, opazovala pa sem tudi svoja brata, Ziggyja in Steva. Tudi onadva sta igrala nogomet in tudi meni je bil vselej pri srcu. Rada sem brcala žogo in bila sem zelo tekmovalna, kadar sta me brata izzvala.«

Leta 2014 je Cedella Marley naletela na letak Jamajške nogometne zveze, ki je šest let prej zaradi pomanjkanja sredstev razpustila žensko reprezentanco; na letaku je bila prošnja za sredstva za ponovno vzpostavitev. Cedella Marley je poklicala zvezo, vprašala, kaj potrebuje, in se lotila dela. »Potrebe so bile velike,« je dejala, »vsako področje delovanja je potrebovalo finančna sredstva.«

Cedella Marley, večkratna dobitnica nagrade grammy, je sodelovanju z družino z namenom zbiranja sredstev posnela pesem Strike Hard in samo v prvem letu prek avtorskih honorarjev in donacij zbrala 300.000 dolarjev.

Leta 2019 je tudi s pomočjo njenih prizadevanj Jamajka postala prva karibska država, ki se je uvrstila na žensko svetovno prvenstvo v nogometu. »Tem dekletom so dolgo časa govorili, da ženske v športu, zlasti v nogometu, res niso tako pomembne,« je še dejala Cedella Marley, »zato je zanimivo videti, kako se je to zdaj drastično spremenilo. In to me zelo razveseljuje.«