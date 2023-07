Spolni napadi: Kevin Spacey spoznan za nedolžnega

Keyin Spacey, igralec, ki je v svoji karieri dobil dva oskarja in ki ga javnost pozna po številnih filmskih in televizijskih vlogah, med njimi Hiša iz kart, je bil spoznan za nedolžnega v devetih obtožnicah spolnega napada. Tako je danes ugotovila britanska porota, poroča New York Times.

Skoraj šest let po tem, ko so se začele pojavljati obtožbe o neprimernem vedenju proti igralcu, in sicer na obeh straneh Atlantika, je porota na sodišču Southwark Crown Court v Londonu potrebovala nekaj več kot 12 ur, da je sprejela svojo odločitev.

Ob razglasitvi sodbe je 64-letni Spacey – ki ima danes rojstni dan – stal sredi sodne dvorane, oblečen v temno modro obleko in bil sprva, ko se je soočil s poroto, videti brezčuten. Po tem, ko je bil prebran končni »ni kriv«, pa je igralec zajokal in olajšano zavzdihnil.

Med skoraj mesečnim sojenjem v Londonu je sodišče zaslišalo štiri moške, ki so povedali, da jih je Spacey napadel med letoma 2001 in 2013. Večino tega časa je bil igralec umetniški vodja gledališča Old Vic, velike londonske gledališke hiše, piše New York Times.

En pritožnik je, denimo, britanski policiji povedal, da se ga je igralec večkrat dotaknil brez njegove privolitve. Pritožnik je opisal incidente, ki naj bi se zgodili med letoma 2004 in 2005. Enkrat naj bi ga Spacey tako močno prijel za mednožje, da je skoraj zapeljal s ceste, ko sta se vozila na zabavo Eltona Johna. Kot je sicer Spacey dejal med sojenjem, sta imela s tem moškim sporazumno razmerje. Elton John, ki je pričal za igralca, je povedal, da se je v resnici ta pritožnik na njegovi zabavi pojavil le enkrat, in sicer leta 2001.

Spacey je sicer že pred tem vse obtožbe o spolnih napadih zanikal. Sojenje v Londonu je bilo zadnje, ki ga je Spacey uspešno branil.

Toda kaj bo sodba za njegovo kariero, ni povsem jasno. Junija je sicer v intervjuju za nemško revijo Zeit Magazin dejal, da se namerava po sojenju vrniti k igranju. »Vem, da trenutno obstajajo ljudje, ki so me pripravljeni zaposliti v trenutku, ko bom oproščen teh obtožb,« je dejal.