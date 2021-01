Lomilec najstniških src omrežil igralko

Olivia Wilde se je z Jasonom Sudeikisom razšla v začetku lanskega leta. FOTO: Reuters

Nekdanji pevec skupine One Direction, igralec in lomilec dekliških src po vsem svetu(26) je osvojil srce deset let starejše igralke. Zbližala sta se na snemanju filma Don't Worry Darling, ki ga režira Wildova, razmerje pa sta javno potrdila, ko sta na poroko njegovega agentav kalifornijskem Montecitu prišla z roko v roki.V začetku lanskega leta je Olivia po osmih letih razmerja razdrla zaroko z(45), s katerim ima dva otroka, šestletnega sinain štiriletno hčerko. Veliko prahu je pred leti dvignila z izjavo, da je v prvem zakonu z italijanskim princem in režiserjem»moja vagina preprosto umrla«.Novembra je Olivia stopila v bran slavnemu pevcu, na katerega se je usul plaz kritik, ko je na naslovnici modne biblije Vogue poziral oblečen v žensko obleko. Naslovnica je bila prva v zgodovini Vogua, na kateri pozira sam moški.Harryjeva ljubezenska zgodovina je pestra, v njej pa ne manjka žensk, ki so starejše od njega. Prijateljeval je z modeloma(30) in(28), londonsko kuharico in blogerko(27), s pevko(31) in s televizijsko napovedovalko, ko jih je zadnja štela 32, on pa rosnih 17.Z novo ljubeznijo menda že živita skupaj v hiši blizu Palm Springsa, ki je v lasti televizijskega voditelja, dolgoletnega Harryjevega prijatelja.