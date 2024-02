Mati Navalnega poziva Putina, naj preda sinovo truplo

V petek je v enem najstrožje varovanih zaporov na severu Rusije umrl ruski opozicijski vodja Aleksej Navalni. Vzrok njegove smrti še vedno ni znan, pri čemer pokojnikova mama Ljudmila Navalna zatrjuje, da ni še dobila nobenih informacij v zvezi z njegovo smrtjo ali možnostjo pokopa.

Pred zaporom, kjer je umrl njen sin, je posnela nagovor ruskemu predsedniku, ki ga je ekipa Navalnega objavila na družbenih omrežjih. »Za mano stoji kazenska kolonija IK-3 Polarni volk, kjer je 16. februarja umrl moj sin Aleksej Navalni. Že peti dan ga nisem mogla videti, ne dajo mi njegovega trupla, niti mi ne povedo, kje je. Obračam se na vas, Vladimir Putin. Rešitev te zadeve je odvisna samo od vas. Dovolite mi, da končno vidim svojega sina. Zahtevam, da mi nemudoma izročijo Aleksejevo truplo, da ga bom lahko pokopala kot človeško bitje,« je dejala v posnetku.

Videonagovor je v ponedeljek objavila tudi vdova opozicijskega vodje Julija Navalna, v katerem Putina obtožuje, da je ubil njenega moža, in trdi, da je vzrok za neizročitev trupla prav prikrivanje dokazov; oblasti vztrajajo, da trupla še prihodnja dva tedna ne bodo predale.

»Strahopetno in podlo skrivajo njegovo truplo, nočejo ga dati njegovi materi in bedno lažejo,« je dejala, ob tem pa namignila, da so ga usmrtili s strupom novičok (neuradno naj bi umrl zaradi srčnega zastoja, oglasil pa se je tudi ustanovitelj skupine za človekove pravice Gulagu.net Vladimir Osečkin, ki meni, da je bil Navalni ubit z enim udarcem v srce, staro metodo KGB). Zatem je v govoru svetu Evropske unije za zunanje zadeve pozvala voditelje EU, naj ne priznajo rezultatov volitev, ki bodo prihodnji mesec, sankcionirajo več Putinovih zaveznikov in pomagajo Rusom, ki bežijo iz države. Prepis njenega govora je v torek objavila tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš, istega dne pa so na omrežju x, nekdanjem twitterju, za nekaj časa brez pojasnila zaprli uporabniški račun Julije Navalne.

»Nadaljevala bom delo Alekseja Navalnega,« je v ponedeljkovem videonagovoru dejala žena pokojnega Julija Navalni. FOTO: zajem zaslona

Štiri dni po smrti Alekseja Navalnega je Moskva tiralico razpisala tudi za njegovim bratom Olegom Navalnim, saj so zoper njega uvedli nov kazenski postopek. Leta 2021 je bil obsojen na enoletno pogojno kazen zaradi kršitve omejitev zaradi koronavirusa, potem ko je bil obtožen, da Ruse poziva, naj se udeležijo shoda v podporo njegovemu bratu.

Zaradi kršitve pogojne kazni je bil februarja 2022 v nenavzočnosti obsojen na eno leto zapora. Bivališče Olega sicer ni znano; leta 2021 je odpotoval na Ciper, nato pa se, kot navajajo sodni dokumenti, v Rusijo ni več vrnil.