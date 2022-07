Michelle Obama deli svetlobo

Nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama je naznanila, da bo 15. novembra pri založbi Penguin Random House izšla njena nova knjiga z naslovom The Light We Carry – Overcoming in Uncertain Times (Svetloba v nas – premagovanje v negotovih časih). Že takoj jo bodo prevedli v 14 jezikov in izdali v 27 državah. Knjiga je nadaljevanje njene svetovne uspešnice Moja zgodba, ki so jo prodali v več kot 17 milijonih izvodov.

Ta avtobiografija, izšla je tudi v slovenščini, je bila verjetno ena najbolj uspešnih v modernem založništvu, zanjo je dobila velikanski predujem, kar 60 milijonov dolarjev. Kasneje je mreža Netflix ustvarila dokumentarni film, ki je imel sicer enak naslov kot knjiga, a je govoril predvsem o knjižni turneji, med katero je prepotovala skoraj pol sveta, se srečevala in povezovala z ljudmi. »Na teh srečanjih smo skupaj odkrito govorili o preteklosti in si zamišljali lepšo prihodnost. Mnogi smo si drznili na glas izpovedati upe in želje.« V dokumentarcu tudi pove, da je z južne strani Chicaga. »To je vse, kar morate vedeti o meni,« je seveda skromna izjava. Izjemno pametno in odločno pravnico z diplomo s Harvarda in ženo prvega temnopoltega ameriškega predsednika bi še danes mnogi radi videli na položaju podpredsednice ali celo predsednice države.

Naslov knjige je The Light We Carry – Overcoming in Uncertain Times (Svetloba v nas – premagovanje v negotovih časih) Foto Joe Skipper/Reuters

Tudi v novi knjigi 58-letna Michelle Obama, ki je bila prva dama med letoma 2009 in 2017, piše predvsem o tem, kako v negotovih časih najti upanje in notranje ravnovesje. O tem, da verjame v človeško dobroto. Kot pravi, se je naučila, da je vrednost posameznika tudi v njegovi ranljivosti in da vsak človek v sebi nosi svetlobo. »Če poznate svojo luč, poznate sebe. In ta svetloba hrani druge. Ljudje smo med sabo nevidno povezani.« Avtorica knjige črpa iz svojih izkušenj in kot mati, hči, žena, prijateljica in prva dama z bralci deli svoja načela in prepričanja, ki so ji pomagala premagati tudi najtežje ovire v življenju in ji omogočila, da še naprej duševno raste. Nekdanja prva dama z značilnim humorjem, odprtostjo in sočutjem osvetljuje tudi vprašanja, povezana z raso in spolom, in ter spodbuja bralce, da premagajo strahove, najdejo moč v skupnosti in pogumno oblikujejo lastno življenje. Kot pravi, je njeno poslanstvo spodbujanje mladih Američanov in Američank, zlasti temnopoltih, k uresničitvi želja.