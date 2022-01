Mladi šef hoče narediti korak naprej

Tako kot v marsikaterem pogledu je tudi v kulinariki Afrika pozabljena. Čeprav je ogromna in ima zelo raznoliko hrano, ni na celini niti ene restavracije, ki bi se ponašala z Michelinovo zvezdo. A kuharji, kot je 30-letni Dieuveil Malonga, obetajo, da bo tovrstna prezrtost kmalu stvar preteklosti.

Rodil se je v glavnem mestu Republike Kongo Brazzavillu in kmalu ostal brez staršev. Zato so ga pri 13 letih poslali v Nemčijo, ker je šel za kuharja. Učitelji v znameniti kuharski šoli v Münstru na severozahodu države so hitro ugotovili, da ima mladi Afričan talent. Po šolanju je zato dobil službo v več najboljših nemških restavracijah, med njimi s tremi michelinkami ovešeno Aquo v Wolfsburgu na Bavarskem. Potem se je preselil v Francijo, kjer je delal v prestižnem hotelu InterContinental v Marseillu.

Kljub uspehu je Malongu nekaj manjkalo, zato se je podal na dveletno potovanje po Afriki. Tam je odkril bogastvo okusov rodne celine, še posebno pa se je zaljubil v hribovito državico Ruando. V glavnem mestu Kigaliju je odprl restavracijo Meza Malongo (Malongova miza), kjer druži tradicionalne afriške jedi in sodobne tehnike priprave. Police njegove kuhinje so polne eksotičnih sestavin, kot so miniaturni čiliji s Slonokoščene obale, oreščki pèbè iz Kameruna in posušene gosenice iz Konga. Čeprav stane večerja z vini pri njem za afriške razmere zasoljenih 130 evrov, mu strank ne manjka.

Zdaj mladi mojster načrtuje naslednji korak. Na podeželju severne Ruande bo odprl novo restavracijo, v kateri se bo pod njegovim mentorstvom kalilo še precej več bodočih zvezd afriške kulinarike od desetih, kolikor jih ima v uku v Mezi Malongi.