Muskov štiriletni sin X menda Trumpu zašepetal, naj utihne

Prijateljstvo med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in mogotcem Elonom Muskom je precej očitno, tokrat pa je na družbenih omrežjih in medijih za pozornost poskrbel Muskov sin, ki je z njim prišel v Ovalno pisarno v Beli hiši. Dejstvo, da je Musk sina X Æ A-12 – na kratko ga kličejo X – pripeljal v pisarno in ga izpostavil očem javnosti, je sicer med drugim kritizirala dečkova mama, nekdanja Muskova partnerka pevka Grimes, ki je o tem, da je Musk sina pripeljal v Ovalno pisarno, izvedela iz medijev.

Elon Musk je imel v torek tiskovno konferenco v Ovalni pisarni, da bi pojasnil svoja prizadevanja za reze v porabi zvezne vlade. Prvič od začetka Trumpovega mandata je odgovarjal na vprašanja novinarjev. Dejal je, da gre za ukrepe zdrave pameti, ki da niso niti drakonski niti radikalni. S seboj je milijarder pripeljal tudi svojega štiriletnega sina. Mnogi na družbenih omrežjih trdijo, da so kamere ujele štiriletnika, ko je predsedniku Trumpu dejal: »Želim, da utihneš,« navaja spletni portal 10.news.

Z videoposnetkov to sicer ni jasno razvidno, nekateri so celo zapisali, da je štiriletnik Trumpu rekel: »Ti nisi predsednik.« To so med drugim zapisali tisti, ki menijo, da ima Musk preveč moči.

53-letni Musk je štiriletnika nosil na ramenih, medtem ko je novinarjem govoril o svoji vlogi vodje oddelka za vladno učinkovitost (DOGE), navaja SkyNews. Štiriletnik je nekaj časa stal ob predsedniku in ob svojem očetu, Trumpa je poskušal celo nagovoriti.

Elon Musk s štiriletnim sinom FOTO: Nathan Howard/Reuters

Občasno je prekinil očeta, ko so ga spraševali o obtožbah, da na nepregleden način izvaja »sovražni prevzem« vlade. Med fotografiranjem je Trump dejal: »X, si v redu? To je X in je super fant z visoko inteligenco.«

Od kod dečkovo nevsakdanje ime? X-ova starša sta že prej pojasnila pomen njegovega imena in ga razčlenila na sestavne dele. »X« predstavlja »neznano spremenljivko«. »Æ« je »vilinsko črkovanje« za »Ai«, kar v kitajščini pomeni ljubezen – hkrati je tudi kratica za umetno inteligenco. »A-12« pa je njuno »najljubše letalo«.

36-letna pevka Grimes, dečkova mama, ki je imela z Muskom od leta 2018 priložnostno razmerje, je v odgovoru na komentar na omrežju X govorila o tem, kako »zelo vljuden« je bil njen sin: »Ne bi smel biti tako javno izpostavljen. Tega nisem videla, hvala, da ste me opozorili. Sem pa vesela, da je bil vljuden. Eh.« Da si je deček med obiskom vrtal po nosu, je ob omembi njegovih dobrih navad izpustila.

X je eden od treh otrok, ki jih imata Musk in Grimes, poleg mlajših sorojencev Exe Dark Sideræl in Techna Mechanicusa oziroma na kratko Taua. Lastnik Tesle je oče 12 otrok, vendar je izgubil prvorojenca zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka, ko je ta bil star komaj deset tednov.