Nadja Tolokonikova: ​Putin si sam koplje grob

V vojni ne cveti le prodaja orožja, temveč tudi izbrana pop kultura. Včeraj, prav na dan izida nove pesmi Laugh It Off skupine Pussy Riot je njena ustanoviteljica Nadja Tolokonikova (32) komentirala krizo v Ukrajini. »Jočem vsak dan. Putin je nor. Mogoče je, da bo streljal na svoje ljudi. Sam si koplje grob, saj veliko ruskih oligarhov javno podpira Ukrajino,« je izjavila za Guardian.

Konceptualno umetnico in politično aktivistko so ruske oblasti leta 2012 za skoraj dve leti zaprle zaradi huliganstva; članice njene skupine so namreč v moskovski katedrali izvedle tako imenovano punk molitev, usmerjeno proti Putinu. Po izpustitvi so jim na poti do svetovne slave med drugim pomagali Hillary Clinton (74), Slavoj Žižek (72) in Madonna (63); ta je v sodelovanju z Amnesty International Tolokonikovo in sočlanico predstavila polni koncertni dvorani v Brooklynu ter ju naslovila kot sobojevnici za svobodo.

Ne mara meja in nacionalnih držav

Kmalu zatem sta z možem, prav tako aktivističnim umetnikom Pjotrom Verzilovom (34) – njun zakon je pred kratkim razpadel –​ postala stalna gosta elitnih dogodkov v New Yorku ter se povezala z vplivnimi ljudmi. Danes je premoženje Tolokonikove ocenjeno na od enega do pet milijonov dolarjev, a denar zbira tudi za druge.

V petih dneh je za ukrajinsko vojsko zbrala kar sedem milijonov dolarjev in pomagala ustanoviti kriptofundacijo za odkupovanje umetniških del žensk ter pripadnikov skupnosti LGBTQ+. Opredeljuje se kot nomadinja, ki ne mara meja in nacionalnih držav. Posebej ponosna je na 14-letno hčer Gero, ki jo je rodila v zvezi z Verzilovom: »Hči je socialna demokratka. Pravi, da si njena generacija želi več enakosti.«