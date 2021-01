Najmočnejša ameriška političarka

Leta 1962 se je poročila s poslovnežem Paulom Pelosijem.

Kaotične ameriške volitve novembra lani niso prinesle samo novega predsednika države – čeprav dosedanji še ni priznal poraza in celo še vedno rovari, da bi obdržal položaj –, ampak so premešale tudi karte v zakonodajnem delu oblasti, parlamentu oziroma po ameriško kongresu. Vendar je vsaj nekaj ostalo enako. Predsednica spodnjega, predstavniškega doma kongresa je še naprej 80-letna demokratkaGre za eno najbolj izkušenih političark v Združenih državah Amerike, saj je kongresnica iz Kalifornije v predstavniškem domu že nepretrgoma 33 let. Njen očeje bil, ko se je rodila, kongresnik v Marylandu in potem župan največjega mesta te zvezne države Baltimora, to službo je v letih od 1967 do 1971 opravljal tudi njen starejši bratV tovrstni družini ni bilo presenečenje, da je edino dekle ob petih fantih šlo študirat politologijo. Nancy Patricia D'Alesandro je diplomirala leta 1962, leto pozneje se je poročila s poslovnežem. Kot je bilo takrat v navadi, je prevzela njegov priimek. Imata pet otrok, štiri dekleta in enega fanta, ter za zdaj devet vnukov. Zakonca Pelosi sta milijonarja, v lasti imata delnice podjetij, kot so Apple, Disney, Comcast in Facebook, več milijonov dolarjev vreden vinograd v dolini Napa v Kaliforniji in vrsto nepremičnin v San Franciscu, kjer živita.V nasprotju s podjetnim možem, ki je njenih let, je Nancy Pelosi karierna političarka. Po študiju in selitvi z vzhodne ameriške obale na zahodno, v San Francisco, je delala v kalifornijskem delu demokratske stranke, na začetku 80. let prejšnjega stoletja jo je tudi vodila. V predstavniški dom federalnega kongresa so jo prvič izvolili leta 1987. Od takrat so ji mandat podaljšali 17-krat, povprečno je dobila osem desetin glasov. Vodja predstavniškega doma je prvič postala leta 2007 in ga vodila do leta 2011, ko so v njem imeli večino demokrati. Tednik Christian Science Monitor je takrat zapisal, da je Nancy Pelosi najmočnejša ženska v ameriški politiki in najmočnejša predsednica predstavniškega doma kongresa od (prav tako demokrata), ki ga je v letih od 1940 do 1961 vodil 17 let.Čeprav Nancy Pelosi vsaj za zdaj ni uspelo, da bi bila predsednica spodnjega doma tako dolgo, pa je ta izredno vplivni položaj tako kot Rayburn do zdaj zasedla trikrat. Ko so leta 2011 demokrati izgubili večino, je morala položaj prepustiti republikancem, nanj se je drugič povzpela po spremembi razmerja leta 2019. In tretjič v nedeljo, saj so demokrati kljub izgubi nekaj glasov ohranili večino v predstavniškem domu. Ali bodo imeli večino tudi v zgornjem domu kongresa, senatu, še ni jasno, ker bodo dva senatorja iz zvezne države Georgie izvolili oziroma vsaj volili danes.Kot predsednica predstavniškega doma je Nancy Pelosi leta 2019 vodila postopek odstavitve predsednika. Predstavniški dom z demokratsko večino je odstavitev podprl, vendar je predsednik ostal na položaju, saj je bil proti odstavitvi senat z republikansko večino. Antipatija med Pelosijevo in Trumpom je bila očitna. Trump je imel v predstavniškem domu dan pred glasovanjem o odstavitvi v senatu govor o razmerah državi in se ni hotel rokovati s Pelosijevo. Ta pa je po nastopu javno raztrgala tiskano verzijo Trumpovega govora in pojasnila, da se je za to odločila, ker ni imel nobene povezave z realnostjo.