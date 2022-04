Najprej je letela ruska glava

»Zdaj vidimo, kakšno prijateljstvo je to – uničevanje ukrajinskih mest ... pobijanje na tisoče miroljubnih ljudi. Prepričan sem, da ima spomenik zdaj popolnoma drugačen pomen.« S temi besedami je kijevski župan Vitalij Kličko ta teden pospremil demontažo spomenika, ki je v ukrajinski prestolnici simboliziral prijateljstvo med Ukrajino in Rusijo ter so ga postavili še v času Sovjetske zveze.

Osem metrov visoko plastiko, ki je upodabljala ukrajinskega in ruskega delavca, so poskusili v torek najprej odstraniti z dvigalom, vendar, kot je dodal Kličko, se je »glava ruskega delavca odlomila. Na podoben način moramo pograbiti in izgnati sovražnika, ruskega okupatorja, iz naše dežele.« Po njegovih besedah je odstranitev spomenika odgovor na moskovsko »barbarsko željo uničiti našo deželo in miroljubne Ukrajince. Rusija je uničila normalno življenje milijonov Ukrajincev in mir v Evropi.«

Eden od oblikovalcev spomenika Sergej Mirgorodski je županovim besedam dodal: »Rusija je napadla Ukrajino ... Smo lahko prijatelji z ­Rusijo? Kaj mislite? To je naš najhujši sovražnik in zato spomenik rusko-ukrajinskemu prijateljstvu nima več smisla.« Kličko je razložil, da jim je glavni del spomenika uspelo odstraniti, ostale dele pa bodo umaknili pozneje.

Veličastni lok nad spomenikom, ki so ga postavili leta 1982, ob šestdesetletnici Sovjetske zveze in 150-let­nici mesta Kijev, ter ga poimenovali Lok ljudskega prijateljstva, pa bodo ohranili, nekdanje darilo sovjetske vlade bodo preimenovali v Lok svobode ukrajinskega ljudstva in osvetlili v barvah ukrajinske zastave. Lok, ki ima v premeru 50 metrov in naj bi spominjal na mavrico, sta projektirala kipar Aleksander Skoblikov in arhitekt I. Ivanov. Začetek odstranjevanja spomenika je pospremilo okrog sto mimoidočih, ki so vzklikali Slava Ukrajini! in druge slogane, ena od njih je povedala: »Z deželo agresorjev ne bi smeli imeti nobenih stikov ... nobenega prijateljstva, nobenih stikov, ničesar.«

Za EuroNews je Kličko povedal, da so kijevske mestne oblasti v ponedeljek sklenile odstraniti okrog 60 spomenikov, tako ali drugače povezanih z Rusijo, Sovjetsko zvezo in Belorusijo, preimenovali bodo tudi 460 ulic, predloge državljanov sprejemajo do 1. maja.

Od začetka ruskega napada na Ukrajino niso redka poročila, da Rusi v zasedenih krajih znova postavljajo spomenike, v obmorskem kraju Geničesk so prejšnji petek, na 152. obletnico rojstva Vladimirja Iljiča Lenina, spet postavili njemu posvečen podrti spomenik. Po odhodu proruskega predsednika Viktorja Janukoviča so v treh letih povsod po državi odstranili vse kipe Lenina.