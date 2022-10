Njeno življenje s Francekom

V 97. letu starosti je preminila soproga prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, so danes zjutraj sporočili hrvaški mediji. Zadnja leta svojega življenja je preživela v družinski vili na Nazorjevi ulici v Zagrebu, kjer sta z možem gostila številne pripadnike zagrebške intelektualne in družbene smetane, med drugim zakonski par Krleža. Ankica Tuđman, z dekliškim priimkom Žumbar, se je tudi rodila (1926) in šolala v Zagrebu, vse dokler ni pri osemnajstih opustila šolanja in se pridružila partizanom. Nedolgo zatem je spoznala svojega bodočega soproga.

»Francek je bil zelo resen in odgovoren za svojih dvaindvajset let. Vedel je, da za najino ljubezen ni ne časa ne možnosti, dokler je vojna, a čutila sva, da bova vse to kmalu nadomestila,« je pozneje zapisala. S Franjem se je zaradi njegove premestitve v vrhovni štab jugoslovanske narodnoosvobodilne vojske preselila v Beograd, se zaposlila na jugoslovanskem zunanjem ministrstvu in se z njim poročila le leto pozneje, ob koncu vojne. »Po obredu, na katerega sva se odpravila vsak iz svoje pisarne, ni bilo niti slovesnega kosila. Tako midva kot svatje smo se vrnili na delovna mesta.«

Leta 1946 sta dobila prvorojenca Miroslava – poslanec HDZ in univerzitetni profesor je lani umrl za posledicami covida-19 –, dve leti za njim sina Stjepana in naposled hčer Nevenko (1951). Po poročanju Jutarnjega lista je bila Ankica Tuđman zelo predana družini, ki je preživljala težko obdobje zlasti po tem, ko so Tuđmana leta 1967 izključili iz zveze komunistov, nato pa ga leta 1972 obsodili na zaporno kazen zaradi protirevolucionarnega delovanja. V začetku devetdesetih se je izognil atentatu. V tistem času so na Hrvaškem prvič izvedli večstrankarske volitve in Franjo Tuđman je iz predsednika predsedstva socialistične republike Hrvaške postal prvi predsednik samostojne Hrvaške, »oče naroda«. Med domovinsko vojno, ki je sledila razglasitvi neodvisnosti, je Ankica Tuđman ustanovila človekoljubno organizacijo za pomoč hrvaškim otrokom. Bila je tudi članica stranke HDZ vse od ustanovitve. Potem ko jo je iz nje izključil Ivo Sanader, se je vanjo vrnila in dobila častno člansko izkaznico.

Leta 2006 je izdala avtobiografijo Moj život s Francekom. Franjo Tuđman je zaradi neozdravljive bolezni umrl leta 1999, osem let po prevzemu predsedniške funkcije. Star je bil 77 let. Njegovo kariero je med drugim zaznamovala afera, v kateri je bančna uslužbenka Ankica Lepej razkrila, da ima prva dama na bančnem računu visoke vsote denarja, ki jih takratni predsednik ni prijavil. To jo je stalo službo in ji nakopalo kazenski pregon, a je prva dama po smrti moža od njega odstopila. Tako kot Miroslav Tuđman pa je tudi prva hrvaška žvižgačka (letos) izgubila bitko s covidom.