Nogometašu grozi usmrtitev, zahodni svet pa je zaposlen s praznovanjem

Trg Šahida Alihanija je bil do nedavnega neopazen del starega iranskega mesta Esfahan, nekakšno izhodišče za vstop na eno izmed glavnih postaj podzemne železnice v mestu. V zadnjih dneh je shajališče ljudi, ki zahtevajo izpustitev iranskega nogometaša Amirja Nasra Azadanija, obsojenega na smrt. Na tem trgu je po poročanju CNN postavljena tudi ploščad za usmrtitve, h katerim se je iranski režim zatekel, da bi prestrašil ljudstvo, ki po smrti 16-letne Mahse Amini med policijskim pridržanjem zaradi nepravilnega nošenja hidžaba že več kot tri mesece zahteva enakopravnost žensk in osvoboditev izpod režima. Po poročanju omenjenega ameriškega medija naj bi bilo poleg 26-letnega nogometaša na seznamu za usmrtitev več kot 40 ljudi.

Nasra Azadanija, ki je med letoma 2015 in 2018 igral v perzijski ligi, so aretirali prejšnji mesec med protesti, domnevno zaradi vpletenosti v smrt policista in dveh pripadnikov milice Basidž, privržene režimu. Obtožen je bil napeljevanja k vojni proti bogu, zločina, ki se v Iranu kaznuje s smrtjo. Do zdaj je režim v zvezi s protesti po smrti Mahse Amini usmrtil že dva državljana, Mohsena Šekarija in Madžida Rezo Rahnavarda, ki sta bila prav tako obtožena, da sta ranila pripadnike omenjene milice, ter vojne proti bogu. Slednjega so 12. decembra prvega javno usmrtili.

Ob aretaciji Nasra Azadanija so njegovi sorodniki in prijatelji upali, da ga bodo izpustili, predstavniki oblasti so menda njegovi družini celo obljubili nižjo kazen, če bo molčala o tem, da so ga zaprli. Kmalu je vse potihnilo, prejšnji teden pa je sodišče sporočilo, kot je poročala državna tiskovna agencija Irna, da je pridobilo »videoposnetek in zadostno dokumentacijo, ki dokazuje, da je Nasr Azadani del oborožene skupine« in da je priznal svoje zločine. Kot se je razvedelo, naj bi ga usmrtili prav na omenjenem trgu. Zadnje dneve se tako na trgu zbirajo ljudje in zahtevajo njegovo izpustitev, hkrati z zaskrbljenostjo zrejo proti zahodnemu svetu, ki je ta čas zaposlen s pripravami na praznovanje božiča. Menijo namreč, da bo iranska oblast prav ta čas izrabila za množične usmrtitve.

Podporo 26-letnemu iranskemu kolegu je izrekla tudi svetovna zveza profesionalnih nogometašev Fifpro ter zahtevala odpravo kazni, na spletni strani Change.org so s peticijo za ustavitev usmrtitve zbrali skoraj 1,5 milijona podpisov.