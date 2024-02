Novi finski predsednik Alexander Stubb bo zagovarjal mir

Pregovor, da se zarečenega kruha največ poje, velja tudi na Finskem. Na predsedniških volitvah je namreč zmagal nekdanji premier Alexander Stubb, ki je pred sedmimi leti ob umiku iz politike napovedal, da se vanjo ne bo več vrnil. V drugem krogu zelo izenačene tekme je Stubb kot kandidat desnosredinske Stranke nacionalne koalicije (NCP) z 51,6 odstotka glasov premagal Pekko Haavista, nekdanjega zunanjega ministra levosredinske Zelene stranke, ki je Finsko popeljal v Nato. Finci so politiku, ki ga poznajo tudi kot didžeja z umetniškim imenom DJ Pexi, namenili 48,4 odstotka glasov. Predsednikova vloga je, da predstavlja državo, v sodelovanju z vlado oblikuje zunanjo politiko, je pa tudi poveljnik oboroženih sil.

»To je največja čast v mojem življenju,« je ob razglasitvi zmage izjavil novoizvoljeni predsednik, ki se je v politiki reaktiviral zaradi ruske invazije na Ukrajino. Ob začetku kampanje je povedal, da želi biti tudi sam vključen v prizadevanje Evrope, da porazi Kremelj. Že takoj po zmagi pa je ubral milejše tone. Med kampanjo je bilo izrečenega marsikaj o vojni, obrambi in Natu, je rekel, a njegovo sporočilo bo sporočilo za mir. »Zavedati se moramo, da je ena najpomembnejših predsednikovih nalog, da se Finska zavzema mir, in to bom kot predsednik počel tudi sam.« Ena osrednjih tem kampanje je bilo tudi jedrsko orožje. Medtem ko bi Stubb dovolil prevoz takšnega orožja čez državno ozemlje, je njegov tekmec zagovarjal popolno prepoved.

Stubb je odraščal v dvojezični družini v Helsinkih, mama je govorila finsko, oče pa švedsko, ki je jezik manjšine. Šolal se je v domovini, pa tudi v ZDA, Belgiji in Veliki Britaniji. V politiko je vstopil leta 2004 in postal član evropskega parlamenta. Leta 2008 so ga postavili za zunanjega ministra, česar niti sam ni pričakoval. Za njim so raznovrstne politične izkušnje, leto dni je bil celo premier, pozneje minister za finance. V obdobju, ko se je umaknil iz političnega življenja, je bil podpredsednik Evropske investicijske banke ter direktor in predavatelj na univerzi EU v Firencah. Petinpetdesetletni politik, ki se v prostem času posveča triatlonu, je poročen z britansko-finsko odvetnico Suzanne Innes-Stubb in oče dveh odraslih otrok.

Novi predsednik slovi po energičnih nastopih, v katerih ga je včasih tudi nekoliko preveč zaneslo. A v petmesečni predsedniški kampanji se je pokazal kot umirjen in premišljen govorec. Na predsedniškem mestu bo zamenjal priljubljenega Saulija Niinistöja, ki je po dveh šestletnih mandatih izčrpal možnosti za ponovno kandidaturo.