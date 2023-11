Novi šef vidi tisoč let v prihodnost

Kaotično dogajanje minulega konca tedna na računalniški sceni v San Franciscu v ameriški zvezni državi Kaliforniji se je očitno končalo v nedeljo zvečer. Iz podjetja OpenAI, v katerem so se v proslavili z pripomočkom za čvek ChatGPT, v katerem človek ne čveka z drugim človekom, ampak umetno inteligenco, so sporočili, da je njihov novi začasni direktor Emmett Shear. Na položaj so ga postavili, ko je nadzorni odbor podjetja v petek odstavil dotedanjega direktorja Sama Altmana, potem pa so v nadaljevanju konec tedna pogajanja, da bi se vrnil na čelo, padla v vodo.

Zanimivo je, da je največji podpornik OpenAI, računalniški gigant Microsoft, v trenutku, ko je postalo jasno, da je dokončno odletel, Altmana imenoval za vodjo ekipe, ki bo pri njih nadaljeval razvoj umetne inteligence. Poleg tega so iz podjetja sporočili, da bodo ohranili sodelovanje z OpenAI.

Pravi vzrok Altmanove odstavitve ni povsem jasen, uradno so ga odstrelili, ker naj bi izgubil zaupanje upravnega odbora. Najprej se je govorilo, da ga bo nasledila najbolj logična izbira, tehnološka direktorica, 34-letna Albanka Mira Murati, vendar so se očitno odločili, da bodo novega vodjo pripeljali od zunaj. Leta1983 rojeni Shear ima seveda celoživljenske izkušnje z informacijsko tehnologijo.

V nasprotju z marsikaterim, če že ne večino vodilnih podjetnikov v tej panogi, ki so, vključno z Altmanom, falirani študentje, ima Shear dokončano fakulteto. Nepresenetljivo je diplomiral iz računalništva, vendar presenetljivo ne na kateri od s kalifornijskimi tehnološkimi podjetji tesno povezanih univerz, kot je Stanford v bližini San Francisca. Čeprav je odraščal na zahodni obali ZDA, je Shear izobrazbo pridobil na prestižni univerzi Yale, bolj znani po družboslovju, v zvezni državi Connecticut, torej na povsem drugem koncu Združenih držav, kot je Kalifornija.

Novi prvi mož OpenAI je z računalništvom povezan od mladih nog. Že v osnovni šoli ga je ljubezen do matematike in namiznih iger združila z vrstnikom Justinom Kanom. Z njim sta potem skupaj študirala in s še nekaj kolegi leta 2006 ustanovila podjetje, ki se zdaj imenuje Twitch in je ena največjih pretočnih platform predvsem na področju računalniških iger. Danes je podružnica vodilnega spletna trgovca Amazona, ki je Twitch za nekaj manj kot milijardo evrov kupil leta 2014.

Na čelu je Shear ostal za tehnološko podjetje neskončno dolgo, do marca letos. Ob odstopu je pojasnil, da hoče veliko časa preživeti s sinom, ki je bil takrat na poti, ukvarjal pa se tudi s svetovanjem zagonskim podjetjem, predvsem pri tem, kako dobiti začetne finance.

Za šefa OpenAI so ga očitno imenovali, ker ima glede umetne inteligence podobno mnenje kot večina članov upravnega odbora. Se pravi, da ga njen neregulirani razvoj skrbi. V nekem intervjuju je Shear celo menil, da je mogoče, da bo umetna inteligenca nekoč uničila človeštvo. A za zdaj nam še ni treba zagnati panike, saj je dodal, da bo do takšne stopnje razvila v približno tisoč letih.