Nož v hrbet

Gillian Anderson in Peter Morgan novembra 2019, ko sta bila še srečna. FOTO: Dokumentacija Dela

Jemima Goldsmith z očetom Jamesom FOTO: Kevin Lamarque /Reuters Pictures

Zvezdnica Dosjejejev X in Spolne vzgoje je bila dolga leta prijateljica z(46), bolj znano po priimku nekdanjega moža Khan. Zato jo je toliko bolj presunilo dejstvo, da se je slednja le nekaj tednov potem, ko se je Andersonova po štirih letih razšla s partnerjem(57), znašla v njegovem objemu.Decembra je prišlo na dan, da sta se igralka in scenarist nadaljevanke o britanski kraljevi družini Krona razšla, že v začetku leta pa britanskim medijem ni ušlo, da je novoletne praznike v tako imenovanem socialnem mehurčku preživel pri Jemimi. Ženski sicer nista bili najboljši prijateljici, bili pa sta si blizu in sta se gibali v istih krogih, Goldsmithova je namreč producentka.»Vsi trije so dolgoletni prijatelji in govori se, da ga je Jemima imela že dolgo ogledanega,« je neimenovan vir zaupal Daily Mailu in dodal, da sta sveže razmerje resno zastavila. Viri blizu Andersonove pravijo, da je zvezdnica »razburjena in zelo neprijetno presenečena.« Občutek ima, da je Jemima kršila nenapisan prijateljski kodeks, ki prepoveduje sestajanje s partnerji ali nekdanjimi partnerji prijateljic.Peter Morgan, ki je eden najbolj uspešnih in tudi najbolje plačanih britanskih piscev, velja za občutljivega in strastnega človeka, Jemima pa je znana po tem, da drvi iz enega dramatičnega razmerja v drugega. Znanci novopečenega para kombinacijo tako opisujejo kot »vnetljivo«.Goldsmithova je bila poročena z zdajšnjim pakistanskim premierom. Poročila sta se, ko je imela komaj 21 let, on pa 42. Skupaj sta vztrajala devet let, Jemima pa se je zaradi ljubezni spreobrnila v islam in se preselila v Islamabad. V zakonu sta se rodila dva sinova, danes 24 letniin 21-letni. Kasneje je bila med drugim v razmerju z igralcem, komikomin piarovcem