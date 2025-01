Ogenj pogoltnil hiše slavnih

Požari v Los Angelesu in njegovi okolici se širijo, več kot 130.00 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, ognjeni zublji pa so uničili več kot 1500 hiš, med drugim domovanja številnih slavnih – Billyja Crystala, Jamesa Woodsa, Milesa Tellerja, Mandy Moore in Paris Hilton.

Igralec Billy Crystal je dejal, da ju je z ženo Janice izguba doma v naselju Pacific Palisades, kjer je opustošenje izjemno, globoko prizadela. »Tu sva vzgajala svoje otroke in vnuke. Vsak centimeter hiše je bil napolnjen z ljubeznijo, lepimi spomini, ki jih ni mogoče vzeti,« je zapisal o domovanju, kjer sta zakonca živela od leta 1979, ob tem pa dodal, da moli za varnost reševalcev in gasilcev.

»Nekega dne plavaš v bazenu, naslednji dan pa vsega ni več,« se je za CNN odzval igralec James Woods, ki je prav tako izgubil svoj dom v Pacific Palisades, kjer naj bi zagorele tudi hiše Anne Faris, Adama Brodyja in Leighton Meester.

Mandy Moore, ki je izgubila dom v soseski Altadena, je dejala, da je v šoku in otopela »zaradi vsega, kar so izgubili mnogi, vključno z mojo družino. Šole mojih otrok ni več, naše najljubše restavracije so bile zravnane s tlemi. Naša skupnost je zlomljena, vendar jo bomo skupaj obnovili«.

Za svojim posestvom v Malibuju žaluje tudi Paris Hilton. »Sedeti z družino in na televiziji v živo gledati, kako naš dom gori, je nekaj, česar nihče ne bi smel doživeti,« je zapisala na družbenih omrežjih, ob tem pa dodala, da je »v mislih z vsemi, ki so jih prizadeli požari«.

Svoje domove sta bila med drugim prisiljena zapustiti tudi igralca Mark Hamill, ki naj bi odšel v zadnjem trenutku, ko so bili manjši požari že na obeh straneh ceste, in Eugene Levy.