Outsider ima možnosti za zmago

Na prvi pogled na zemljevid Nigerija morda ni med največjimi državami v Afriki, celini velikanskih držav, vendar je v vseh pogledih orjaška. Po ozemlju je skoraj petdesetkrat večja od Slovenija, z 225 milijoni ljudi pa je po prebivalcih šesta najštevilčnejša država na svetu in najštevilčnejša v Afriki. Februarja bodo volili novega predsednika – zaradi predsedniškega sistema je tudi premier – in v boj, tradicionalno rezerviran za predstavnika dveh največjih strank, se je nepričakovano vmešal outsider.

Sicer 61-letni Peter Obi ni politični analfabet, saj je v letih od 2006 do 2014 dva mandata kot guverner vodil devetmilijonsko zvezno državo Anambro na jugu Nigerije. Vendar sta bila tradicionalno v igri za predsednika kandidata dveh največjih strank, levosredinskega Naprednega kongresa (APC) – ta ima trenutno absolutno večino v obeh domovih parlamenta – in desnosredinske Ljudske demokratske stranke (PDP). Nekdanji poslovnež Peter Obi je bil do letos član druge. Ko je objavil, da namerava kandidirati za predsednika, so se po njegovih besedah začele znotrajstrankarske spletke, s katerimi so mu hoteli preprečiti kandidaturo. Zato je prestopil levosredinsko, socialdemokratsko delavsko stranko (LP), ki je dejansko precej marginalna, s komaj dvema poslancema v spodnjem in enim senatorjem v zgornjem parlamentarnem domu. V Nigeriji je bil zadnja dva mandata predsednik Mohamed Buhari iz APC, vendar zaradi ustavnih omejitev ne sme več kandidirati, poleg tega bo kmalu star 80 let in je vse prej kot zdrav.

Priljubljenost LP je po Obijevem preskoku skokovito narasla in nekatere raziskave javnega mnenja kažejo, da Obi, katolik v državi, kjer je nekaj manj od polovice prebivalcev kristjanov, nekaj manj od polovice muslimanov, ostali pa so pripadniki tradicionalnih afriških verstev, celo vodi pred kandidatoma dominantnih strank. Zanimivo je, da ga najbolj podpirajo mladi. Ni pa to kaj posebno presenetljivo, saj kandidata APC in PDP nosita vsak po več kot sedem križev.