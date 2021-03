Politika tudi letos kroji Evrovizijo

Izbor za pesem Evrovizije je vsaj toliko kot glasbeno tudi politično tekmovanje. Za to so v zadnjih letih največkrat poskrbele države iz nekdanjih sovjetskih prostranstev. Nič drugače ni letos; konec tedna je namreč Armenija tik pred zdajci odpovedala sodelovanje na letošnjem festivalu. Razlog? Politična kriza, v katero se je država pogreznila po lanskem vojaškem konfliktu z Azerbajdžanom zaradi Gorskega Karabaha . Mnogi Armenci so namreč mirovni sporazum, ki ga je po šestih tednih spopadov podpisal predsednik vlade Nikol Pašinjan , razumeli kot nacionalno izdajo in ponižanje, saj je Armenija izgubila nadzor nad delom Gorskega Karabaha. Od takrat se vrstijo množični protesti in zahteve po premierovem odstopu.»Po skrbnih in podrobnih razpravah smo se ob upoštevanju zadnjih dogodkov, pomanjkanju časa za produkcijo in iz drugih objektivnih razlogov, zaradi katerih spodobna udeležba Armenije ni mogoča, odločili, da se umaknemo s tekmovanja za pesem Evrovizije 2021,« so sporočili z armenske javne radiotelevizije AMPTV.Armenijo bi morala na lanskoletni Evroviziji, ki jo je odnesla pandemija, zastopati 26-letnas pesmijo Chains on You. Ni znano, ali bi v Grčiji rojeno pevko AMPTV izbrala tudi letos, prav tako ne, ali ji bodo še eno priložnost ponudili prihodnje leto, če se država ponovno priključi najbolj gledanemu nešportnemu dogodku na svetu. Athena Manoukian se je delu evropske javnosti sicer že predstavila v britanskem X Factorju, kjer je dokaj dober vtis pustila na žirantih, med katerimi sta bila tudiinOdpovedi armenskega sodelovanja glasbenica za zdaj še ni komentirala, so se pa zato odzvali pri Evropski radiodifuzni zvezi. »EBU globoko obžaluje, da se je AMPTV odločila za umik z letošnjega tekmovanja. Armenija ima odlično statistiko, poleg tega je vedno poskrbela za navdušenje in kakovostne nastope,« je poudaril, izvršni nadzornik festivala. »Razumemo razlog za njihov umik, pogrešali bomo njihovo delovno in profesionalno delegacijo v Rotterdamu.«Tokratna armenska odpoved udeležbe ni prva. Podobno so zaradi spopadov v Gorskem Karabahu ravnali že ob lanski otroški Evroviziji, festival pa so bojkotirali tudi leta 2012, ko je Eurosong gostil osovraženi Azerbajdžan. Seznam postsovjetskih evrovizijskih zdrah je sicer še precej daljši: Gruzija se je denimo leta 2009, po koncu vojne z Rusijo, umaknila s festivala, saj je EBU zavrnila njeno skladbo s preveč očitno politično referenco – We Don't Wanna Put In. Ukrajina pa v Kijevu leta 2017 ni dovolila nastopa Rusinji, ker je leta 2015 po ruski aneksiji nastopila na Krimu, a pri tem ni zaprosila za posebno dovoljenje.Če ne bo presenečenj, bo na 65. Evroviziji maja v Rotterdamu sodelovalo 40 držav. Ana Soklič bo z religiozno balado Amen nastopila v prvem polfinalu 18. maja.