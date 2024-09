Poslovil se je Marjan Žveglič, ustanovitelj zaupnega telefona Samarijan

Umrl je Marjan Žveglič, katerega življenje je zaznamovala ideja o ustanovitvi društva Samarijan, kar je preraslo v njegov življenjski projekt. Poslovil se je v 92. letu starosti, so sporočili z društva Zaupni telefon Samarijan.

Bil je Novomeščan, rojen leta 1933. Njegova družina se je veliko selila, ker je bil oče v državni službi. Po izobrazbi je bil teolog, ki se je v poklicnem življenju usmeril na različna področja. Med drugim je bil knjigovodja, pevec v opernem zboru, tajnik Škofijske Karitas, delal je v Slovenijalesu v marketingu in v Delu kot namestnik direktorja prodaje, so njegovo pestro poklicno kariero strnili pri Samarijanu.

Njegovo življenje je bistveno zaznamovala prav ideja o ustanovitvi tega društva. Postalo je njegov življenjski projekt in dosežek.

Marjan Žveglič. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Ko je v letu 1994 nastala ideja o ustanovitvi telefona za klic v duševni stiski, je v Sloveniji že obstajalo nekaj tovrstnih telefonov, a so delovali le nekaj ur na dan. Izhodišče Marjana Žvegliča pa je bilo, da mora takšen telefon delovati 24 ur na dan, vse dni v letu, kajti stiska posameznika s samomorilnimi mislimi ne more čakati,« so navedli v društvu.

»Poleg tega je želel, da bi bili vsi prostovoljci na telefonu deležni temeljitega usposabljanja. Začeti takšen projekt iz nič, brez sredstev in širše podpore nikakor ni lahka naloga, pa vendar se je Marjan skupaj z ženo Pavlo in nekaj somišljeniki odločil, da ga izpeljejo. Ustanovili so društvo in vložili ogromno truda in časa, da so z osebnim nagovarjanjem nabrali prvih 90 prostovoljcev. Pripravili so temeljne strokovne smernice delovanja na temelju Rogersove metode nedirektivnega svetovanja, izvedli usposabljanje in decembra leta 1996 začeli. Od takrat dalje telefon ni prekinil svojega delovanja niti na trenutek,« so še zapisali.

Žveglič, ki so ga bralke in bralci poznali tudi kot svetovalca, kot avtorja člankov z nasveti v Oni, je bil predsednik društva vse do leta 2006.